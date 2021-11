Actuel joueur de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a été sélectionné avec le Sénégal. L’attaquant a d’ailleurs reçu les éloges d’un gardien de but bien connu à Marseille et en France : Edouard Mendy !

L’Olympique de Marseille est en train de vivre l’éclosion d’un jeune talent dans ses troupes avec la présence de Bamba Dieng. L’attaquant venu de Diambars a d’ailleurs profité de ses premiers bons mois à l’OM pour connaître sa première sélection avec le Sénégal.

Bamba Dieng, le jeune crack marseillais !

Le jeune attaquant est d’ailleurs en ce moment avec son équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Edouard Mendy a publié une vidéo sur son compte Instagram ce samedi.

En effet, l’actuel gardien de buts de Chelsea a posté une vidéo où l’on voit Bamba Dieng en fond. Le vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues le surnomme d’ailleurs « le jeune crack marseillais ! »… Une déclaration qui devrait plaire aux supporters de l’OM.

“The young Marseille crack” 🔥@ChelseaFC’s Edouard Mendy knows all about our Bamba ⚪️🇸🇳🔵 (credit: edou_mendy // IG) pic.twitter.com/3sE1CD7w8s — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 13, 2021

Edouard Mendy explique pourquoi il n’est pas resté à Marseille

Edouard Mendy est revenu ces derniers jours sur une possibilité de jouer à l’Olympique de Marseille après avoir évolué dans la réserve du club. Il a expliqué les raisons de son choix de rejoindre un club où il allait avoir l’assurance de jouer alors qu’à Marseille, Steve Mandanda et Yohann Pelé prenaient toutes les minutes de jeu.

«J’ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n’y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c’était de trouver un club ambitieux, qui pouvait m’offrir du temps de jeu. Attention, je sortais d’une saison avec la réserve de l’OM, donc je n’allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités. C’est ce que Reims m’a offert : une chance. Je l’ai saisie, j’ai connu la Ligue 2 et la Ligue 1. Derrière, Rennes, ça a été le club qui m’a offert un nouveau rythme, des matches tous les trois jours» Édouard Mendy – source : So Foot (12/11/2021)