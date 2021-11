OM : Sampaoli répond cash à la non-titularisation de Kamara

Sur le banc lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Troyes ce dimanche, Boubacar Kamara a été au coeur d’une polémique vendredi pour son absence en conférence de presse. Le coach Jorge Sampaoli s’est exprimé à ce sujet.

L’OM s’est imposé sur le score de 1-0 face à Troyes ce dimanche pour le match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Une victoire qui n’a pas été remportée avec la manière mais qui a le mérite d’exister et surtout de couper la série de nuls en championnat.

Pour ce match, Jorge Sampaoli a fait quelques choix étonnants dans son onze avec notamment l’absence de Bamba Dieng qui avait porté fait belle impression face à Galatasaray. L’autre point important est évidemment la non-présence de Boubacar Kamara au milieu de terrain et qui n’est pas entré en jeu.

Kamara? Ce qui a à voir avec son contrat le concerne lui et les dirigeants — Sampaoli

Forcément, son absence pose question. Surtout après son refus de participer à la conférence de presse ce vendredi avant la rencontre. D’après les informations de L’Equipe et RMC, le minot n’a pas souhaité se présenter devant les journalistes à cause du froid qui s’est installé entre lui et les dirigeants à propos de sa prolongation.

Sampaoli prendrait-il parti pour le club en mettant Boubacar Kamara sur le banc, comme une sanction à l’encontre de son milieu de terrain? Le coach argentin s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse après la rencontre face à Troyes.

« Si Kamara ne joue pas ce soir, c’est une décision purement sportive puisque l’on jouait jeudi en Turquie. Ce qui a à voir avec son contrat le concerne lui et les dirigeants » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (28/11/21)

Les explications de Florent Germain sur Kamara

