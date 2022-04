OM : Sampaoli se lance un défi pour rester à Marseille !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille a pris les trois points face à l’AS Saint-Etienne. Au micro de Canal +, Jorge Sampaoli s’est donné un défi pour rester la saison prochaine !

Contesté ces derniers mois, Jorge Sampaoli a vraisemblablement mis de l’eau dans son vin pour contenter les supporters, le président et certains joueurs… Le coach argentin a pris les trois points avec l’OM ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne, reprenant ainsi la deuxième place juste derrière le PSG après que l’OGC Nice et Rennes se soient neutralisés sur le score de 1-1.

La course au podium et à la seconde place sont plutôt bien partis ! Sampaoli veut également continuer sa route en Conference League et tenter d’aller chercher un trophée cette saison. Au micro de Canal +, l’entraîneur s’est donné un défi avant la fin de la saison : Il veut qualifier les Marseillais en Ligue des Champions pour rester la saison prochaine.

« Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (03/04/22)

L’agacement de Sampaoli !

En conférence de presse d’après match l’entraineur olympien n’a pas manqué de critiqué la LFP dans sa gestion du report de cette rencontre initialement prévue la veille à Geoffroy-Guichard.

« Ça a été difficile, parce qu’on ne savait pas à quelle heure où on allait jouer, peste le coach olympien. C’était difficile de planifier avec sérieux une vraie gestion de groupe. Les horaires changeaient sans arrêt. Plusieurs hypothèses ont été émises, puis retirées. Dans un championnat comme la Ligue 1, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’incertitudes autour d’un match, qui était pourtant prévu de longue date. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2022)