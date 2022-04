OM – Guendouzi : « On est plus que des coéquipiers, on est tous des amis »

L’Olympique de Marseille face à l’ASSE (2-4) lors de la 30e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Payet, Dieng et Harit notamment. Au terme de la rencontre, le milieu de terrain de l’OM a évoqué l’ambiance qui règne au sein du groupe marseillais.

L’OM s’est imposé (2-4) contre Saint Etienne ce dimanche. Interrogé par les journalistes à la fin de la rencontre en zone mixte, le milieu de terrain de l’OM Mattéo Guendouzi a souligné l’excellente ambiance qui règne au sein du groupe olympien.

« Bien sûr, je pense que ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que la vie de groupe est très importante et depuis le début de la saison, on est plus que des coéquipiers, on est tous des amis. C’est pour ça que ça se retranscrit sur le terrain avec de belles victoires comme ce soir. Il reste deux mois, ça va être très important, il va falloir continuer comme ça, rester focus sur nos objectifs et ça va le faire ! » Mattéo Guendouzi – Source : Zone Mixte (02/04/2022)