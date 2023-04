OM : « Sanchez aimerait jouer avec un deuxième attaquant, mais… »

Au micro de RMC dans l’After Marseille, le journaliste Florent Germain a débattu avec Rolland Courbis sur la position d’Alexis Sanchez sur le terrain. Les deux hommes pensent qu’il est meilleur derrière l’attaquant.

Ce dimanche face à l’ESTAC, Tudor a fait confiance à Vitinha et le Portugais lui a bien rendu avec un doublé au Vélodrome. La question du positionnement d’Alexis Sanchez se pose donc après une prestation comme celle de l’ancien joueur de Braga. Dans le podcast After Marseille de RMC, Florent Germain et Rolland Courbis ont eu une discussion à ce propos. Les deux hommes en sont venus à la conclusion que le Chilien est meilleur quand il est accompagné offensivement, même si cela ne correspond pas réellement au système de Tudor.

🎙 Nouvel épisode de l’#AfterMarseille ⚪🔵 Malgré la victoire contre Troyes, l’association Vitinha/Alexis Sanchez peut-elle fonctionner dans le système de Tudor ? Rolland Courbis et Flo Germain sont sceptiques.https://t.co/AbPC1Ln13P pic.twitter.com/fAMRApBJMn — After Foot RMC (@AfterRMC) April 18, 2023

Sanchez est meilleur en 10

Rolland Courbis a d’abord voulu retirer Vitinha de l’équation et se concentrer directement sur le positionner d’El Niño Maravilla : « Ne parlons même pas de Vitinha. Sanchez, est-il meilleur dans un rôle de numéro 9 ou de numéro 10 dans l’organisation de Tudor? Je pense aussi qu’il est meilleur numéro 10. Quand il recule dans l’organisation de Tudor et qu’il y a Vitinha devant, ce n’est pas la faute de Vitinha même s’il doit nous montrer ses qualités dans les matchs à venir. »

Florent Germain explique d’ailleurs que sa réflexion a été faite il y a quelques jours et qu’il a même posé la question au coach de l’OM : « C’est pour cela que j’ai posé la question à Tudor pendant la conférence de presse. Je lui ai demandé s’il y avait des conseils pour que Vitinha et Sanchez soient plus proches sur le terrain pour que ça ressemble un peu plus à deux attaquants. Mais lui, il déteste cela parce que ça n’entre pas dans son système de jeu. Sanchez aimerait jouer avec un deuxième attaquant, avoir du soutien et combiner… Mais dans le système de Tudor, il s’épanouit moins. »