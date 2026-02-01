OM : séance sous tension à La Commanderie… Une altercation, un pro envoyé en reserve ?

Moins de 24 heures après la nouvelle contre-performance à Paris, l’Olympique de Marseille a vécu une séance d’entraînement électrique au centre RLD. Selon les informations de La Provence, la pression est montée d’un cran autour des remplaçants, dans un contexte sportif déjà fragilisé.

Une reprise marquée par la colère de De Zerbi

La vie quotidienne de l’OM ne laisse jamais place à l’indifférence, même lors des séances réservées aux joueurs ayant peu joué. Après avoir laissé échapper une victoire face au Paris FC, malgré une avance de deux buts jusqu’à la 82e minute, les remplaçants se sont entraînés à La Commanderie dans une atmosphère lourde. Présent cette fois-ci, Roberto De Zerbi a, selon La Provence, fait passer des messages très fermes à son groupe.

Murillo envoyé en réserve ?

L’entraîneur marseillais aurait ciblé la prestation d’Amir Murillo, estimant que plusieurs erreurs individuelles avaient directement pesé sur des buts encaissés. Toujours selon la même source, le défenseur panaméen a été rétrogradé en équipe réserve, signe d’une sanction sportive immédiate. De Zerbi aurait également rappelé à l’ensemble des joueurs concernés que toute contestation de leur statut pouvait être relayée auprès de leurs agents, un discours déjà tenu au latéral olympien.

Accrochage Kondogbia-Vermeeren et climat délétère

La séance n’a pas seulement été tendue verbalement. Un accrochage a éclaté entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren, deux milieux de terrain en concurrence directe. L’international centrafricain aurait multiplié les fautes appuyées sur le Belge, sans intervention immédiate du staff, avant que la situation ne dégénère entre les deux joueurs.

Cet épisode illustre un climat interne fragile, à seulement deux jours de la réception de Rennes, un rendez-vous crucial pour la suite de la saison. Rejoint à la troisième place par Lyon et sous la menace d’une élimination en coupe face aux Bretons, l’Olympique de Marseille avance sur un fil. La sérénité semble avoir déserté toutes les strates du club, au moment où chaque match pèse lourd dans la balance sportive.