OM : Sébastien Pietri impressionné par le niveau de cette recrue !

Invité dans notre émission Débat Foot Mercato, Sébastien Pietri est revenu sur les dernières performances de Amine Gouiri. L’ancien journaliste d’OM Tv semble conquis par le rendement du buteur algérien, dans un moment crucial pour l’OM.

Amine Gouiri fait rêver les marseillais depuis son arrivée. Lui qui est devenu le premier joueur à compter 11 G/A pour ses 12 premiers matchs à l’OM au 21e siècle, ne cesse d’impressionner. Des performances qui font parler, à un moment où l’OM en a le plus besoin pour espérer se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Sébastien Pietri, qui était l’invité de notre dernière émission DFM, est revenu sur ses dernière performances

A lire aussi : Cet ancien joueur de l’OM viré par le PSG !

« C’est un plaisir à voir jouer ! »

« On est dans le sprint final et il ne se cache pas. Il parle, tout comme Rabiot, en dehors du terrain mais le jour du match ils sont là, ils sont présents. Et encore une fois il est efficace. On parlait de la lancée de Rabiot avec son appel de balle, mais Gouiri avec son intelligence se décale au bon moment et permet ce but. J’aime bien car en plus il peut dribbler, il est capable de faire des différences dans les petits espaces. C’est un plaisir à voir jouer ! »

“On connaissait les qualité de Gouiri, mais la responsabilité qu’il prend sur ces derniers matchs où il y a vraiment de l’enjeu, c’est vraiment une belle réussite” #MercatOM #gouiri #TeamOM

L’intégralité de l’émission avec Sebastien Pietri et @charles_debono

ici :… pic.twitter.com/QQdBATfwOs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 6, 2025

« La constance qu’il a aujourd’hui avec l’OM, c’est une belle réussite »

« Et je pense que si tu lui met un vrai attaquant à ses côtés, il pourra faire encore plus mal. Parce que la c’est lui qui supporte toute l’attaque olympienne. Mais si tu le doubles avec quelqu’un à côté de lui qui est costaud, que tu fais reculer Rabiot en 10 « électron libre », je pense que tu peux faire très mal. On connaissait les qualités de ce joueur. Mais la constance qu’il a aujourd’hui avec l’OM, la responsabilité qu’il prend sur ces derniers matchs avec de l’enjeu et de la pression, pour moi c’est une belle réussite. »