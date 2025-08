OM – Séville : Acherchour voit un autre joueur à la place de Rabiot en 10 !

Malgré une prestation globalement convaincante de l’Olympique de Marseille face au FC Séville (1-1), Walid Acherchour a émis de sérieuses réserves sur l’utilisation d’Adrien Rabiot en soutien d’Aubameyang. Selon lui, le milieu de terrain tricolore est mal utilisé dans ce schéma.

Dans After Foot sur RMC, l’éditorialiste Walid Acherchour n’a pas caché son étonnement concernant le positionnement d’Adrien Rabiot face à Séville. Utilisé en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3-1, le joueur formé au PSG n’a, selon lui, pas été à l’aise dans ce rôle.

A lire aussi : Mercato OM : Encore 4 recrues ?

« Rabiot en 10, pour l’instant je n’ai pas du tout la vision. Je trouve qu’il est beaucoup trop haut. Il a le jeu derrière lui, alors qu’il a besoin de l’avoir devant lui. »»

Une déconnexion dans la construction ?

Selon Acherchour, le véritable problème réside dans la déconnexion de Rabiot avec le reste du collectif lorsqu’il est positionné aussi haut :

« Dans la participation au jeu, il est déconnecté. »

En revanche, il salue la fluidité entre Rowe, Greenwood et les autres éléments offensifs dans les circuits de passes, preuve que l’automatisme commence à prendre forme.

« Dans l’élaboration du jeu avec Rowe et Greenwood, l’OM est déjà bien rodé. »

Acherchour suggère un repositionnement plus bas pour Rabiot, et imagine d’autres profils plus à l’aise dans un rôle de créateur derrière l’attaquant.

« J’aimerais bien voir Gouiri derrière Aubameyang, ou Angel Gomes plus haut, et Rabiot plus bas. »

Ce débat tactique pourrait bien s’intensifier à l’approche de la reprise officielle contre Rennes le 15 août. Si Rabiot reste une pièce maîtresse dans l’effectif, son positionnement exact sera sans doute l’un des chantiers prioritaires de Roberto De Zerbi dans les prochaines semaines.