OM : « Si tu leur mets la tête sous l’eau, certains ne sont pas capables de revenir »

Depuis plusieurs matchs, la défense centrale de l’Olympique de Marseille fait l’objet de nombreuses critiques après des prestations décevantes. Les erreurs défensives, notamment de la part de Leonardo Balerdi et Lilian Brassier, ont été pointées du doigt par les supporters et les analystes. Cependant, Benjamin Courmes, journaliste pour FCMarseille, prend la défense du défenseur argentin face à ces critiques sévères.

Sur le plateau de DFM mardi, Benjamin Courmes a exprimé son désaveu des sifflets et de la pression exercée sur les joueurs en difficulté. « Est-ce que c’est la solution de siffler les joueurs ? Si le mec est faible mentalement… Si on se remet à taper sur Balerdi directement alors qu’il a montré des capacités mentales pour réagir, on ne va pas se remettre à prendre en grippe Balerdi quand même… », a-t-il souligné.

La résilience de Balerdi : un atout à préserver

Benjamin Courmes met en avant la résilience mentale de Balerdi, qui a déjà prouvé sa capacité à rebondir après des erreurs. Pour lui, attaquer encore et toujours un joueur qui a montré des signes de réaction serait contre-productif. « Si tu leur mets la tête sous l’eau, certains ne sont pas capables de revenir », a-t-il insisté, soulignant que les critiques répétées peuvent déstabiliser un joueur et nuire à sa confiance en lui.