OM: « Si un joueur performe à Marseille, c’est impossible de le garder plus de deux saisons »

Après le match nul entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille (1-1) ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1, Kévin Diaz a constaté le manque de qualité dans l’effectif marseillais. Le journaliste déplore le fait que le club phocéen n’arrive pas à conserver ses meilleurs éléments.

Sur les ondes de RMC Sport, Kévin Diaz a regretté que l’OM ne puisse pas garder ses meilleurs joueurs.

« On n’est plus dans un championnat ou tu peux aller chercher le top joueur dans son prime à 27-28 ans »

🔵⚪ @kevindiaz11 : « Les failles de l’OM ne sont pas que collectives, elles sont surtout individuelles (…) Correa, je ne peux pas. Je ne comprends pas comment il peut être titulaire à l’OM. » pic.twitter.com/7DOhjnJDsj — After Foot RMC (@AfterRMC) November 25, 2023

« Il y a la réalité du football business aujourd’hui. Si tu as un joueur qui performe comme Kamara ou Saliba, c’est impossible pour l’OM de le garder plus de deux saisons, a regretté le journaliste dans l’After Foot. Avec Guendouzi, les supporters pouvaient s’identifier. Cela reste un joueur qui donnait tout malgré ses limites. Alexis Sanchez vient, il fait une saison incroyable. Il est en toute fin de carrière et finalement il décide de retourner sur le banc à l’Inter Milan. Aujourd’hui, il faut être réaliste. C’est soit tu vas acheter un jeune joueur portugais et tu vas devoir miser sur lui, soit tu es le PSG et tu peux envoyer 70 millions sur Ramos, sans être certain qu’il les vaut, et si tu es l’OM tu envoies 32 millions sur le Ramos de Braga qu’est Vitinha en espérant qu’il devienne performant. Puis tu vas chercher un mec de 35 ans comme Aubameyang en espérant qu’il lui reste un peu de foot dans les chaussettes. On n’est plus dans un championnat ou tu peux aller chercher le top joueur dans son prime à 27-28 ans« , a ajouté Kévin Diaz.