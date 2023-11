L’Olympique de Marseille a concédé le match nul face à Strasbourg (1-1) ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Renan Lodi a exprimé sa déception après la rencontre en zone mixte.

Au terme du match nul de son équipe face à Strasbourg, le latéral de l’OM Renan Lodi a manifesté sa frustration malgré une première période réussie.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé durant la seconde période »

« Je ne sais pas ce qui s'est passé durant la seconde période »

« C’est une déception car la première mi-temps a été très bonne et en seconde période nous n’avons pas réussi à refaire ce que nous avions fait en première période, a regretté l’international brésilien. Mais c’est à travailler et nous devons continuer car l’équipe est en train de progresser. Il faut qu’il y ait plus de lien entre certains joueurs. Il faut que nous maintenions cette force collective et qu’on continue à travailler. Je ne sais pas ce qui s’est passé durant la seconde période, on doit continuer de travailler », a-t-il ajouté.

