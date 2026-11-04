L’OM ne détient plus le record de défaites consécutives en Ligue des champions. Battu à Linz mardi soir, le Slovan Bratislava a dépassé la série négative marseillaise.

Voir sur YouTube

Selon L’Équipe, dans son édition en ligne du 4 novembre, le revers du Slovan Bratislava sur le terrain de Linz (0-4) porte son total à quatorze défaites d’affilée dans la compétition. Le club slovaque dépasse ainsi les treize revers consécutifs de l’Olympique de Marseille. Ce résultat du mardi 3 novembre change donc le détenteur de ce record, jusqu’alors associé au parcours européen marseillais entre 2012 et 2020.

À lire aussi : Ligue des champions : les résultats et les affiches↗

Une série marseillaise entre l’Inter et Porto

La série de l’OM avait commencé le 13 mars 2012, sur la pelouse de l’Inter Milan. Les Marseillais s’étaient inclinés 2-1 lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Elle avait atteint treize défaites le 25 novembre 2020, avec un revers au Vélodrome contre le FC Porto (0-2). Huit ans séparaient ainsi le premier et le dernier échec de cette succession de rencontres perdues.

À lire aussi : Ligue des champions : retour sur une soirée européenne↗

Quatorze défaites réparties sur plusieurs éditions

Pour Bratislava, la série remonte encore plus loin. Les deux premiers revers datent des huitièmes de finale de l’édition 1992-1993. Les huit rencontres perdues pendant la phase de ligue 2024-2025, puis les quatre premières de la saison actuelle, complètent ce total. Il ne s’agit donc pas de quatorze défaites enregistrées sur une seule campagne européenne.

À lire aussi : OM : ce qu’il faut savoir sur Leverkusen↗

Le Slovan a désormais disputé quatre rencontres dans cette phase de ligue sans interrompre sa série. L’équipe dirigée par Yaya Touré compte encore quatre rendez-vous au programme de cette édition.