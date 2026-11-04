L’OM ne détient plus le record de défaites consécutives en Ligue des champions. Battu à Linz mardi soir, le Slovan Bratislava a dépassé la série négative marseillaise.
Selon L’Équipe, dans son édition en ligne du 4 novembre, le revers du Slovan Bratislava sur le terrain de Linz (0-4) porte son total à quatorze défaites d’affilée dans la compétition. Le club slovaque dépasse ainsi les treize revers consécutifs de l’Olympique de Marseille. Ce résultat du mardi 3 novembre change donc le détenteur de ce record, jusqu’alors associé au parcours européen marseillais entre 2012 et 2020.
Une série marseillaise entre l’Inter et Porto
La série de l’OM avait commencé le 13 mars 2012, sur la pelouse de l’Inter Milan. Les Marseillais s’étaient inclinés 2-1 lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Elle avait atteint treize défaites le 25 novembre 2020, avec un revers au Vélodrome contre le FC Porto (0-2). Huit ans séparaient ainsi le premier et le dernier échec de cette succession de rencontres perdues.
Quatorze défaites réparties sur plusieurs éditions
Pour Bratislava, la série remonte encore plus loin. Les deux premiers revers datent des huitièmes de finale de l’édition 1992-1993. Les huit rencontres perdues pendant la phase de ligue 2024-2025, puis les quatre premières de la saison actuelle, complètent ce total. Il ne s’agit donc pas de quatorze défaites enregistrées sur une seule campagne européenne.
Le Slovan a désormais disputé quatre rencontres dans cette phase de ligue sans interrompre sa série. L’équipe dirigée par Yaya Touré compte encore quatre rendez-vous au programme de cette édition.