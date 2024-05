OM : Soirée difficile pour 3 minots avec les U17 France

L’Euro U17 a débuté pour la France qui s’est pris les pieds dans le tapis ! Grosse défaite sur le score de 4-0 contre les Anglais lors du premier match de phase de groupes.

La phase de groupes de l’Euro U17 a débuté et les Français ont pris une sacrée gifle d’entrée de jeu. Les jeunes bleus ont essuyé une défaite sur le score de 4-0 contre les Anglais. Malgré tout, un Marseillais a tout de même montré de belles choses sur le terrain : Enzo Sternal. Le milieu offensif a tenté de percuter, en vain face aux solides anglais?

Yannis Sellami était également titulaire au milieu de terrain. Darryl Bakola quant à lui était sur le banc et est rentré en cours de jeu. Malheureusement pour la France, ils n’auront pas réussi à apporter le nécessaire pour au moins mettre un but. Ils affronteront l’Espagne ce vendredi et le Portugal lundi prochain pour la suite de la phase de groupe.

Hier, la France a mordu la poussière contre l’Angleterre (0-4) lors du premier match de l’Euro U17, mais vraiment, jettez un oeil sur la performance d’Enzo Sternal.

La conduite de balle est incroyable. https://t.co/EAVcCvGcdk — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) May 22, 2024

Le coup de gueule de Gasset à la FFF

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur les absences d’Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, convoqués avec l’équipe de France pour participer à l’Euro U17, alors qu’il y a de grosse échéances avec les U19 de l’OM. Le coach de l’OM a pointé du doigt le calendrier mis en place par la FFF : « C’est notre dada d’aller voir par les jeunes. Par tous les clubs où on est passé, on a toujours découvert des pépites comme on dit. Là on a retrouvé une équipe de U19, une bonne génération, très forte. Et d’ailleurs à ce niveau-là, je suis allé les voir ce matin à l’entraînement. Ils vont jouer les quarts de finale des playoffs et la finale de la Gambardella sans leurs trois internationaux qui sont partis au championnat d’Europe. Ce qui est, à mon avis, très étonnant. C’est vrai que l’équipe de France c’est important, mais on aurait pu ou on aurait dû regarder le calendrier pour que l’Olympique de Marseille se présente dans ces matchs de fin de saison, qui sont cruciaux pour le club, parce que gagner la Gambardella c’est toujours quelque chose d’important dans la carrière. Ce matin quand j’ai vu l’équipe mise en place, elle était sans les trois joueurs qu’on avait pris à l’entraînement. Et on me dit ah mais non, ils sont avec la sélection. Je trouve ça assez moyen. »