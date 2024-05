Mercato OM : Coach, une autre priorité de Longoria ne viendra pas !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM? Pour le moment, les noms s’additionnent mais Pablo Longoria doit faire sans Coupe d’Europe. Alors que ces trois priorités annoncées sont Fonseca, Conceição et Almeida, ces trois entraineurs auraient décliné. Le dernier en date, Almeyda va rester à l’AEK !

Alors que Paulo Fonseca aurait donné sa priorité au Milan, que Sérgio Conceição veut entrainer un club qualifié pour la Ligue des Champions et que De Zerbi est trop cher pour l’OM… Pablo Longoria apprécierait énormément le profil de Matias Almeida, coach sous contrat avec l’AEK. Selon Giannis Chorianopoulos, journaliste pour le média grec Sportime, « l’intérêt de Marseille est fort depuis quelques jours en France comme l’a annoncé l’Equipe encore hier matin. Almeida ne quittera pas l’AEK et ce n’est pas à cause de la clause de 10 millions qui figure dans son contrat jusqu’en 2028. » En effet, le coach a de très non rapport avec sa direction, un contrat long et il travaille sur l’effectif pour la saison prochaine.

Almeida va rester à l’AEK !



Fonseca, Conceição, Palladino, Haise etc… Les noms s’enchaînent au poste d’entraîneur depuis quelques jours à l’Olympique de Marseille. La Provence refroidit cependant une piste évoquée sur les réseaux sociaux ! En effet, Roberto De Zerbi devrait quitter Brighton cet été et le coach italien propose un jeu offensif qui plaît aux supporters.

Sur Twitter ces derniers jours, le fantasme de voir l’Italien sur le banc a grandi jusqu’à ce que La Provence jette un coup de froid. Le quotidien local explique ce mardi que le coach a des prétentions salariales très hautes, ce qui devrait freiner l’OM dans ce dossier. Après son expérience en Premier League, nombreux seront les clubs qui risquent de se positionner pour le récupérer.

🔹L’OM n’est pas sur Roberto de Zerbi 🇮🇹 car le club n’a pas les moyens de s’aligner sur les prétentions salariales de l’entraîneur italien. ❌ (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/mI7yDg92p7 — Infos OM (@InfosOM_) May 21, 2024

A LIRE AUSSI : OM : Longoria doit démissionner d’après Dugarry !

Longoria active son réseau en Serie A pour le prochain coach?

« Alors que les dossiers Paulo Fonseca & Sergio Conceiçao se compliquent, Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien pour trouver une solution. Coup de fil et prises d’informations ont été faites auprès de Raffaele Palladino », a expliqué le journaliste avant d’ajouter que le coach de Monza n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM.

A LIRE AUSSI : OM Mercato – Djellit s’en prend vivement à Longoria !