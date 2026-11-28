L’OM réfléchirait à la possibilité de se séparer de Nayef Aguerd lors du mercato d’hiver. Cette réflexion serait notamment liée à la pression de la DNCG, alors que le club marseillais doit passer devant l’instance en décembre.

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Revenu progressivement à son meilleur niveau après plusieurs pépins physiques, Nayef Aguerd↗ s’est installé comme un élément important de la défense marseillaise. Le défenseur de 30 ans a notamment été qualifié de « monstrueux » par Bruno Genesio après la victoire de l’OM contre le Levski Sofia, jeudi au Vélodrome, en Ligue Europa.

Le salaire d’Aguerd au cœur de la réflexion de l’OM

D’après les informations rapportées par But! Football Club, la direction marseillaise serait ouverte à un départ de son défenseur en janvier. Le principal élément financier avancé concerne son salaire, estimé à 400 000 euros brut par mois, dans un contexte où l’OM se prépare à son passage devant la DNCG en décembre. Cette éventualité intervient alors qu’Aguerd↗ occupe une place centrale dans le redressement sportif de l’équipe. Le Marocain est présenté comme le commandant de la défense olympienne depuis plusieurs matches, ce qui explique que la réflexion porte sur un joueur actuellement important dans le dispositif.

Aucun intérêt concret pour le moment

À ce stade, l’entourage de Nayef Aguerd↗ n’aurait reçu aucun intérêt concret de la part d’un autre club. Quelques bruits circuleraient, mais aucune position ferme n’aurait encore été communiquée, alors que le mercato hivernal n’ouvrira qu’au début du mois de janvier. L’été dernier, un retour à la Real Sociedad avait été envisagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat, avant l’échec de l’opération après la visite médicale. Al-Sadd s’était également intéressé au défenseur sans parvenir à conclure, tandis que l’OM avait refusé une offre de 8 millions d’euros. Sa valeur est désormais estimée à 16 millions d’euros par Transfermarkt.