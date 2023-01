OM – Stade Rennais : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais pour le compte des 16e de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient aura lieu à 21h10 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur France 3 et beIN Sports.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Stade Rennais

Gardiens :

Alemdar, Salin

Défenseurs :

Traoré, Truffert, Wooh, Rodon, Theate, Assignon, Omari, Belocian, Meling

Milieux :

Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, D. Doué, Santamaria, Tait

Attaquants :

Gouiri, Doku, Sulemana

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Gigot Kolasinac

Ünder Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Malinovskyi

A.Sanchez

Stade Rennais :

Alemdar

Wooh Rodon Theate

Traoré Majer Ugochuwkwu Truffert

Bourigeaud Doué

Gouiri

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Rennes

L’arbitre désigné pour OM – Rennes ce vendredi est Stéphanie Frappart. Elle sera assistée par Mikaël Berchebru et Alexandre Viala. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Alexandre Perreau Niel.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 11%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 4°C / ressentie -4°C

– Vent : NNO 30km/h

– Taux d’humidité : 59%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Rennes en CdF

Victoires de l’OM : 7 Match nul : 3 Victoires Rennes : 1

Déclarations d’avant-match

« On veut l’emporter en 90 minutes. On a de très bons tireurs pour les tirs au but, je ne crois pas qu’on soit désavantagé. (…) C’est une équipe très forte. C’est un bon challenge pour nous pour voir où on est. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette rencontre. Il y aura peu de changements par rapport aux derniers matchs. « Clauss n’est pas encore dans le groupe, il n’est pas encore prêt à jouer. Je travaille toujours de la même façon, de manière forte, en poussant toujours les joueurs. Quand on est dans une bonne dynamique, il y a forcément moins de nérvosité. Mais la seule chose qui est importante pour mois est de regarder vers l’avant » Igor Tudor – source : Conférence de presse (19/01/2023)

« Beaucoup de joueurs dépassent leur fonction. À la perte du ballon, ils ont une très grosse agressivité pour le récupérer, ils sont quasiment sur du marquage individuel tout-terrain avec beaucoup d’engagement, d’efforts les uns pour les autres, de sacrifices. Donc il y a une grosse solidarité, mais on l’a montré dernièrement contre Paris, nous aussi on est capables de faire tout ça et je pense que ce sera un match de très haut niveau. C’est une équipe qui dégage beaucoup de puissance et de confiance, avec un plan de jeu très clair qui demande beaucoup d’énergie, mais ils en ont, et encore plus à domicile, avec un coach qui a su imposer sa vision du foot. Donc c’est une des équipes les plus en forme, mais ça reste aussi pour nous un grand match à jouer dans une compétition qu’on a à coeur de jouer à fond, et c’est aussi dans ces matches-là qu’on voit si on est capables de supporter la comparaison » Bruno Génésio – Source : Conférence de presse (19/01/23)