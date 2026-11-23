Battu 3-2 par Le Mans au Vélodrome, l’OM a concédé deux buts dans les dernières minutes alors qu’il menait encore à la 84e. Au-delà de ce scénario, les chiffres des expected goals mettent surtout en évidence la fragilité défensive de l’équipe marseillaise.

Voir sur YouTube

La défaite de l’OM face au Mans↗ ne se résume pas à une mauvaise gestion du money time. Le promu sarthois s’est procuré beaucoup plus d’occasions que les Phocéens au cours de la rencontre. Un écart qui permet de relativiser l’idée d’un revers uniquement lié aux dernières minutes.

Le Mans a largement dominé les expected goals

Marseille a terminé la rencontre avec 1,45 expected goal, contre 3,94 pour Le Mans↗. Ce total reste nettement supérieur à celui de l’OM même en intégrant le penalty manqué par les visiteurs, estimé à 0,79 expected goal. Ces chiffres traduisent un déséquilibre important dans la production d’occasions. Alors que les Marseillais ont longtemps conservé leur avantage au score, les Sarthois ont généré suffisamment de situations pour afficher un volume offensif très supérieur, jusqu’à renverser la rencontre en fin de partie.

L’OM parmi les équipes les plus exposées d’Europe

La donnée la plus préoccupante concerne toutefois la tendance observée depuis le début de la saison. Selon les chiffres d’Opta, Marseille occupe le 95e rang sur 96 équipes des cinq grands championnats européens pour les expected goals concédés par rencontre. L’OM subit ainsi en moyenne 2,40 expected goals par match. Ce classement place la formation dirigée par Bruno Genesio↗ tout près du dernier rang européen dans ce domaine statistique, au-delà du seul résultat enregistré contre Le Mans.