OM : Stéphane Richard a déjà pris les commandes…

Le futur président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, n’a pas attendu le mois de juillet pour s’impliquer dans les dossiers majeurs du club. Entre présence quotidienne autour de l’équipe, recrutement du futur directeur sportif et gestion des partenaires stratégiques, l’ancien patron d’Orange accélère déjà sa transition à la tête de l’OM comme le raconte le journal l’Equipe ce jeudi.

Alors que sa prise de fonction officielle est programmée au 3 juillet, Stéphane Richard a déjà multiplié les déplacements et les réunions ces dernières semaines pour préparer son arrivée à la présidence de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes de L’Équipe, le dirigeant de 64 ans a lui-même résumé son approche : « C’est un départ lancé, un peu comme sur les relais en athlétisme ou dans certaines courses hippiques. »

Le futur président marseillais explique vouloir être rapidement opérationnel dans un contexte sensible pour le club phocéen, marqué notamment par le chantier du futur directeur sportif, les décisions liées à l’encadrement sportif et le passage devant la DNCG. « Les journées sont doubles, entre l’OM et la banque d’affaires pour laquelle je travaille jusqu’au 30 juin », a-t-il confié à L’Équipe.

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Une immersion accélérée au cœur de l’OM

Depuis plusieurs semaines, Stéphane Richard s’est rapproché du quotidien du club. Présent lors des récentes rencontres au Vélodrome face à Metz, Nice et Rennes, il a également effectué le déplacement au Havre le 10 mai. Le dirigeant a déjà échangé avec les joueurs et participé à plusieurs séquences protocolaires, notamment autour de Mason Greenwood et Leonardo Balerdi après la victoire contre Rennes.

Le nouveau patron de l’OM a aussi commencé à prendre des décisions en interne avec le président intérimaire Alban Juster. Selon L’Équipe, les deux hommes ont notamment géré le dossier disciplinaire lié à Pierre-Emerick Aubameyang après l’affaire de l’extincteur survenue début mai.

En parallèle, Stéphane Richard poursuit son travail de structuration du club. Il a rencontré plusieurs candidats au poste de directeur sportif et aurait validé le profil de Grégory Lorenzi, ancien architecte du projet brestois, dont l’officialisation est désormais attendue.

Le futur président déjà actif sur les dossiers stratégiques

Cette semaine, Stéphane Richard s’est rendu en Côte d’Ivoire afin de travailler sur la prolongation du partenariat entre l’OM et le programme « Sublime Côte d’Ivoire ». Le dirigeant souhaite sécuriser cet accord majeur pour les finances du club marseillais. « Ce partenariat nécessite un engagement important », a-t-il expliqué.

Lors de ce déplacement à Abidjan, le futur président olympien a également rencontré Didier Drogba, figure emblématique de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille.

Très introduit dans les réseaux économiques et politiques marseillais, Stéphane Richard bénéficie déjà de soutiens importants autour du club. Renaud Muselier a notamment salué dans L’Équipe le profil du futur président, évoquant un dirigeant expérimenté, habitué aux situations de crise et capable d’apporter de la stabilité à l’OM.

Le prochain chantier du nouveau président concernera désormais la relation avec les groupes de supporters, alors que plusieurs réunions devraient être organisées au début du mois de juin autour des grands sujets de gouvernance et d’identité du club marseillais.