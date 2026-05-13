OM : Steve Mandanda explique pourquoi il n’est pas revenu au club…

Figure historique de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a évoqué dans un entretien accordé à La Provence la possibilité d’un retour à l’OM. L’ancien capitaine marseillais a toutefois expliqué pourquoi cette hypothèse n’a finalement jamais pris forme, tout en rappelant son lien intact avec le club phocéen.

Après plusieurs mois marqués par des changements en interne et une forte pression autour de l’Olympique de Marseille, le nom de Steve Mandanda avait circulé autour d’un éventuel retour au club. Dans un entretien à La Provence, l’actuel gardien du Stade Rennais a confirmé que cette possibilité avait bien existé, sans qu’aucune démarche concrète ne soit effectuée.

Il y avait une possibilité d’un retour, c’est vrai. Mais il n’y a pas eu de sollicitation

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« Il y avait une possibilité d’un retour, c’est vrai. Mais il n’y a pas eu de sollicitation. Je ne savais pas ce que je voulais faire et ce que j’allais faire. Vu tout ce qu’il se passe aussi, ce n’était pas forcément le moment et j’estimais que je n’étais pas prêt pour les exigences et obligations qu’il peut y avoir au sein du club. La question ne s’est donc pas posée. Ce n’est pas parce qu’on a été un joueur qu’on est forcément un bon dirigeant. Il faut être sûr et être prêt à assumer un rôle »

Steve Mandanda reste profondément attaché à l’OM

Malgré son départ de Marseille en 2022, Steve Mandanda continue de suivre de près l’actualité de l’OM. Le champion du monde 2018, qui reste l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire récente du club, a réaffirmé son attachement fort à Marseille et à son environnement. « L’OM restera le club de ma vie ».

L’ancien gardien marseillais a ensuite développé son lien émotionnel avec le club olympien, tout en évoquant également son passage en Bretagne. « L’OM est un club spécial pour moi, celui qui m’a tout donné. Je regarde tous les matches, je suis toute l’actualité. Je parle de Didier Deschamps comme le coach de ma vie, l’OM restera le club de ma vie. Je serai toujours à fond derrière l’OM. Mais aussi derrière le Stade Rennais car j’y ai vécu trois années qui m’ont fait beaucoup de bien ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte où l’Olympique de Marseille poursuit sa reconstruction sportive et institutionnelle. Elles témoignent surtout du lien toujours très fort entre Steve Mandanda et le club marseillais, où il demeure une figure particulièrement respectée par les supporters de l’OM.