OM Strasbourg (1-1) : Marseille laisse filer 2 points !

L’Olympique de Marseille n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 face à Strasbourg ce dimanche soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps compliquée, les hommes de De Zerbi ont une nouvelle fois manqué d’efficacité pour remporter ce match.

Le onze de départ de l’OM

De Lange

Cornelius, Balerdi, Brassier

Henrique, Nadir, Hojbjerg, Garcia

Greeenwood, Rabiot

Maupay

Le Match :

De Zerbi doit faire sans Kondogbia, Wahi et Harit mais aussi Rongier et Murillo absents pour ce match. Brassier fait son retour, Nadir et Garcia sont titularisés. En première mi-temps, Strasbourg a bien pris l’ascendant sur l’OM, avec une organisation défensive solide et une transition offensive efficace. Les Alsaciens ont ouvert le score grâce à un superbe piqué d’Emegha, servi par Andrey Santos (24′). La défense central est attentiste et Nadir laisse le passeur bien trop libre au milieu. Les Marseillais peinent à percer la défense adverse, avec des tentatives non cadrées, comme celle de Luis Henrique (39′). Rabiot, souvent pressé, n’a pas réussi à imposer son jeu, tandis que Santos a été particulièrement influent au milieu. Ce premier acte a été marqué par plusieurs fautes et cartons jaunes, notamment pour Emegha, Doué et Lemaréchal. En revanche, l’OM a eu du mal à se montrer dangereux malgré quelques incursions offensives, la défense strasbourgeoise bien en place limitant les espaces. Le portier marseillais Rulli n’a pas été beaucoup sollicité, mais a concédé un but crucial…

Greenwood égalise sur pénalty !

En seconde mi-temps, l’OM a montré un autre visage, même si dominé par Strasbourg dans les premières minutes. Les marseillais ont égalisé à la 68e grâce à un tir puissant de Greenwood suite à un penalty obtenu par Robinio Vaz (66′). Avant cela, les Marseillais ont eu plusieurs occasions, dont un tir de Luis Henrique qui a frappé le poteau (65′), mais la défense alsacienne a aussi montré des signes de solidité. Strasbourg, de son côté, a continué à se montrer dangereux, notamment avec Emegha qui a touché le poteau (73′).

La fin de match entre l’OM et Strasbourg fut tendue. Après un tacle de Rabiot sur Ouattara, Lirola est venu provoquer le Strasbourgeois, et les deux joueurs se sont expliqués (90’). Santos a dû recevoir des soins après un choc (90+5’), et Vaz a été averti pour une faute (90+3’). L’OM a poussé fort dans les dernières minutes, avec un corner dangereux tiré par Merlin, mais la défense strasbourgeoise a tenu bon et Doué a sauvé son équipe en contrant une tentative de Vaz (90+6’). Diarra a ensuite été contré dans la surface (88’) et une reprise de Vaz est passée au-dessus (80’). Malgré quelques occasions, le match s’est terminé sur un score de 1-1.

Les changements tactiques de l’OM ont apporté du dynamisme, mais le score est resté nul à 1-1.