OM – Strasbourg (1-1) : Marseille sans maitrise et sans idées !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille concède un match nul (1-1) face à Strasbourg ce vendredi soir à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. L’OM était mené au score dès le début du match avant de se faire reprendre logiquement en fin de match.

OM 1 1 Strasbourg Gigot 3′ 92′ Sebas

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : Di Meco souligne la grosse bêtise que l’OM va payer rapidement !

A lire aussi : Mercato OM : 20M€ pour Lodi ?

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss – Meité – Gigot – Balerdi – Murillo

Kondogbia – Veretout

Nadir

Vitinha Aubameyang

L’OM a marqué dès l’entame de la rencontre, suite à un centre de Veretout, Vitinha dévie subtilement et trouve Gigot, qui à la limite du hors jeu, marque de la tête (1-0 / 3′). Ensuite plus rien. L’OM a laissé le ballon aux visiteurs et s’est montré incapable de maitriser le ballon. Strasbourg a eu des occasions en contre sans être efficace. La deuxième période est du même acabit, même si Veretout a eu l’occasion de tuer le match. Finalement, Strasbourg va égaliser à la fin du match. Encore un match à oublier…