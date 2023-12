Di Meco souligne la grosse bêtise que l’OM va payer rapidement !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Si la remontée au classement est remarquable, Eric Di Meco a encore des doutes même si le changement de système amène un plus.

Sur RMC, Eric Di Meco a surtout pointé du doigt la faiblesse de la Ligue 1. Il estime que la 2e place en Ligue Europa va être pénalisante. « Si l’année prochaine il y a la ligue des Champions des premières mi-temps, je pense que l’OM peut être un prétendant… Après il y a le côté comptable, on le sait dans ce championnat car même Lyon peut sortir de la zone de relégation avec une 3e victoire. On n’apprend pas du passé et on fait toujours les mêmes erreurs, on sait que dans ce championnat-là, tu remontes vite et l’adversité n’est pas si terrible que ça. Tu regardes, Nice, Brest, même paris ne survole pas. Ce n’est pas irrésistible. En étant juste moyen bon et avec un dispositif qui convient aux joueurs, c’est plus solide car ils sont trois derrières, même si à Brighton c’était le feu derrière. C’était tellement évident que défensivement il fallait être trois derrière pour aussi les couloirs et les deux devant. Ça devient intéressant comme ça, car c’est équilibré tactiquement, ils ont besoin de faire du jus physiquement. Le banc n’est pas très long, les mecs arrivent sur la gente. La grosse bêtise qu’il vont payer rapidement c’est la deuxième place en Ligue Europa. Ça va leur filer un mois de février terrible avec la CAN en plus, ils risquent de laisser des plumes à ce moment-là. »

Avec cette victoire, l’OM continue sa remontée au classement. Les marseillais sont 6e à 2 points de Lille (4e) et 4 points du podium. Il reste encore un match à Montpellier pour terminer l’année 2023.

RANGS EQUIPES POINTS J V N D BP BC DIFF 1 PARIS SG 37 16 11 4 1 39 13 26 2 NICE 32 16 9 5 2 17 9 8 3 MONACO 30 16 9 3 4 31 21 10 4 LILLE 28 16 7 7 2 20 12 8 5 BREST 28 16 8 4 4 21 15 6 6 MARSEILLE 26 16 7 5 4 24 17 7 7 LENS 26 16 7 5 4 21 15 6 8 REIMS 23 16 7 2 7 21 23 -2 9 STRASBOURG 20 16 5 5 6 16 21 -5 10 LE HAVRE 19 16 4 7 5 16 18 -2 11 NANTES 18 16 5 3 8 19 27 -8 12 MONTPELLIER 17 16 4 6 6 18 20 -2 13 RENNES 16 16 3 7 6 20 21 -1 14 METZ 16 16 4 4 8 15 24 -9 15 TOULOUSE 14 16 2 8 6 14 21 -7 16 LYON 13 16 3 4 9 15 27 -12 17 LORIENT 12 16 2 6 8 21 31 -10 18 CLERMONT 11 16 2 5 9 10 23 -13

La réaction à chaud du capitaine de l’OM, Samuel Gigot au micro de Prime Video.

« Ça a été une deuxième mi-temps assez compliquée. On a pas mal de problèmes en ce moment en seconde période. Avec ce but encaissé on a un peu douté, mais bon voila le plus important ce soir c’était la victoire et de continuer notre série. On est content de la victoire même si on est toujours déçu en tant que défenseur quand on encaisse des buts. C’est vrai que ce changement de système nous a fait du bien. La victoire face à Lyon aussi où l’on avait mis beaucoup d’intensité. Cela nous a libéré. On voit aussi qu’on arrive à marquer plus de buts. La confiance y joue mais aussi en terme d’intensité on a élevé le curseur en mettant pas mal d’engagement et pour les équipes adverses c’est compliqué de jouer contre nous. », a déclaré le défenseur de l’OM au micro de Prime Video au terme de la rencontre.