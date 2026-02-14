L’OM reçoit Strasbourg ce samedi, le match compte pour la 22e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 4e et le 7e de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille a vu partir son coach Roberto De Zerbi cette semaine, c’est Pancho Abardonado qui assure l’intérim sur le banc. Il pourra compter sur le retour d’Aguerd mais devra faire sans Balerdi pour ce match !

OM – Strasbourg : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Strasbourg aura lieu samedi 14 février 2026 à 17h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 1 !

🗣️ “Il y aura sûrement des banderoles, des chants”#Abardonado : “Le public, au début, sera un peu difficile, c’est logique. Il faut être focus sur le terrain. Ce n’est pas évident, on va leur expliquer. Il y aura sûrement des banderoles, des chants. Tu dois le savoir quand tu… pic.twitter.com/gDYRcY0UKR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

Comment voir OM – Strasbourg en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur beinsports !

