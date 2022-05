OM – Strasbourg : Le dernier onze de la saison de Sampaoli avec Milik titulaire !

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce soir à 21h à l’occasion du dernier match de Ligue 1. Voici l’équipe alignée par Jorge Sampaoli face aux Strasbourgeois…

Pour la réception de Strasbourg, Jorge Sampaoli doit toujours se passer des services de Balerdi, Konrad, Alvaro mais aussi Dimitri Payet, victime d’une blessure musculaire face à Feyenoord. En plus du Réunionnais, Dieng est absent du groupe !Milik et Harit font donc leur retour !

Steve Mandandatermine la saison, le portier est en forme et Sampaoli a expliqué que son expérience était précieuse en l’absence de Payet. Devant lui, Kamara est aligné avec la suspension de William Saliba. Il est accompagné par Caleta-Car, Luan Peres à gauche et Rongier à droite.

Au milieu de terrain c’est le même que dimanche dernier avec Guendouzi et Gueye. Devant, Milik est titulaire avec Harit qui va débuter en numéro 10 ou à gauche. Il est accompagné par Gerson et Under…

Mandanda

Rongier Caleta Car Kamara Peres

Guendouzi Gueye

Under Harit Gerson

Milik

« La meilleure manière de préparer ce match est de savoir quel type de match ce sera. En cette fin de saison, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage, on a travaillé cette semaine sur différentes structures, défensives comme offensives. On a travaillé sur plusieurs situations qui nous ont inquiété tout au long de cette semaine ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (19/05/2022)

« Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)