OM : Supporters, Marseille, jeu… les confessions de Roberto De Zerbi !

Alors qu’il s’est engagé dans un projet de trois ans l’été dernier, Roberto De Zerbi est revenu sur sa première année en tant qu’entraîneur de l’OM lors d’une longue interview sur la chaîne italienne Supernova. Entre rapports avec les supporters et son amour pour Marseille, le coach italien s’est livré.

Roberto De Zerbi était peut-être l’homme le plus attendu au tournant durant cette saison de l’OM. Arrivé l’été dernier dans la surprise la plus totale, beaucoup de supporters attendaient avec impatience de voir le jeu proposé par l’Italien. Et si les prestations n’auront pas toujours été rendez-vous, les résultats eux auront convaincus et rassurer pour la suite grâce à une deuxième place gagnée dans les derniers instants du championnat. Et si l’entraîneur n’a jamais caché son amour pour le supporterisme marseillais, il a justement tenu à rendre hommage aux fans olympiens.

« Les supporters ? Ça peut être le frein et le moteur de ta saison. Au début de la saison, le Vélodrome était un frein pour beaucoup de joueurs. Nous gagnions à l’extérieur et galérions à la maison… Nous avons ensuite fait un ritiro. Nous avons parlé de Marseille, de nous, du Vélodrome, de ceux qui le remplissent… Quand vous parvenez à vous connecter avec le public, vous portez tout le poids du lien. Nous avons été la meilleure équipe à domicile sur la phase retour. C’est une satisfaction. »

De Zerbi amoureux de Marseille !

Il a ensuite tenu à souligner l’amour qu’il portait pour la ville de Marseille. « Marseille est un lieu unique. Je suis tombé amoureux de Marseille à travers un de mes coachs à Milan. Il m’avait dit de regarder Chris Waddle qui jouait à mon poste… L’autre chose qui me fascine avec Marseille, c’est toute la narration autour : la ville la plus multiculturelle d’Europe, une ville avec des problèmes sociaux aussi. Le chômage, la corruption, la délinquance… Je suis amoureux de cette ville parce qu’elle est paradoxale sur de nombreux points. Mais elle te donne surtout des choses que les villes normales ne te donnent pas : la chaleur du stade, le folklore et la beauté de la ville… »

Souvent caractérisé comme un entraîneur “beau jeu”, De Zerbi s’est confié sur les nombreuses louanges qu’il a pu récolter à ce sujet tout au long de sa carrière. « Je vis pour le résultat, contrairement à ce qu’on dit parfois. Mais je crois qu’il faut se concentrer sur le chemin, sur la manière dont on atteint ce résultat. Sinon, tout se vaut et il n’y aurait qu’une seule façon de jouer au football. Je me fâche quand je perds, mais je veux le faire en respectant mes idées et mon style de jeu. Ça m’énerve. On me dit que j’ai un “football à moi”, mais ce n’est pas vrai. Je ne veux pas de joueurs télécommandés. Je travaille sur des principes de jeu, pas sur des schémas figés. Les joueurs doivent savoir s’adapter aux situations, c’est ça le vrai football moderne. »