OM supporters : Une grosse sanction tombe !

La commission de discipline de la LFP s’est réuni ce mercredi 26 avril 2023. Les supporters de l’OM ont été lourdement sanctionné comme on pouvait malheureusement s’y attendre !

La commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi 26 avril 2023 . L’OM et ses supporters ont été lourdement sanctionné pour le comportement de ses supporters lors du match face à Troyes en date du 16 avril 2023 comme l’indique le communiqué publié hier soir sur le site internet de la LFP :

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

• Fermeture pour deux matchs fermes, dont un match par révocation du sursis de l’espace réservé aux Fanatics du virage Nord de l’Orange Vélodrome.

• Fermeture pour un match avec sursis de l’espace réservé aux Winners du virage Sud de l’Orange Vélodrome.

La commission de discipline de LFP a suspendu la partie du VN des Fanatics de deux matchs ferme dont une révocation du sursis

La zone des Winners prend un match avec sursis

Suite à l’usage d’engins pyrotechniques lors du match #OMESTAC

Sanctions très dures@OM_Officiel #TeamOM — Karim Attab (@karimattab1) April 26, 2023

