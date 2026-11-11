L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire avec cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une quatrième place au classement. Mais Jérôme Rothen refuse de s’enflammer. Sur RMC, l’ancien international français a reconnu le redressement de l’équipe de Bruno Genesio, tout en rappelant les difficultés encore récentes du groupe marseillais. Pour lui, cette série positive ne doit pas masquer certaines fragilités.

La victoire de l’OM à Lens (2-1) a confirmé l’excellente dynamique des hommes de Bruno Genesio, également vainqueurs à Leverkusen quelques jours plus tôt. Un redressement spectaculaire après un début de saison particulièrement compliqué.

Mais dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a tenu à relativiser les éloges adressés à l’entraîneur olympien.

Voir sur YouTube