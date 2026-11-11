L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire avec cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une quatrième place au classement. Mais Jérôme Rothen refuse de s’enflammer. Sur RMC, l’ancien international français a reconnu le redressement de l’équipe de Bruno Genesio, tout en rappelant les difficultés encore récentes du groupe marseillais. Pour lui, cette série positive ne doit pas masquer certaines fragilités.
La victoire de l’OM à Lens (2-1) a confirmé l’excellente dynamique des hommes de Bruno Genesio, également vainqueurs à Leverkusen quelques jours plus tôt. Un redressement spectaculaire après un début de saison particulièrement compliqué.
Mais dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a tenu à relativiser les éloges adressés à l’entraîneur olympien.
« On ne peut pas oublier ce qui s’est passé en début de saison »
Pour le consultant, les résultats actuels ne doivent pas faire oublier les nombreuses difficultés rencontrées en septembre et début octobre.
« On ne peut pas oublier ce qui s’est passé sur le début de saison, sur le mois de septembre, sur le début octobre. Ça s’est corrigé et très bien corrigé en termes de résultats depuis la trêve internationale. »
Rothen reconnaît donc les progrès de Marseille, mais estime qu’il est encore trop tôt pour considérer l’équipe définitivement relancée.
« Je ne leur souhaite pas que derrière ça reparte en vrille, mais ce qui est sûr, c’est que ça reste fragile dans tous les cas. »
Une prudence déjà exprimée après la victoire de l’OM face au Bayer Leverkusen, lorsque Rothen avait notamment pointé les limites du jeu offensif marseillais.
Le match contre Le Havre et le cas Abdallah comme avertissements
Pour illustrer son propos, l’ancien joueur du PSG revient sur la victoire mouvementée contre Le Havre (4-3).
« Il y avait 4-0, ça fait 4-3, ils étaient à deux doigts de faire match nul. »
Cette rencontre avait provoqué la colère de Bruno Genesio, particulièrement mécontent de l’attitude de plusieurs jeunes joueurs. Keyliane Abdallah avait notamment été envoyé en réserve avant de réintégrer le groupe professionnel.
« Il avait puni Abdallah et d’autres jeunes joueurs qui jouent beaucoup moins depuis. En effet, par rapport à l’état d’esprit, je ne dis pas que ce n’est pas bien. Au contraire, ça lui a donné raison hier parce que Abdallah a donné la victoire. »
Le jeune attaquant a effectivement répondu sur le terrain en inscrivant le but victorieux à Lens. Un épisode sur lequel nous revenions dans notre article consacré à la gestion d’Abdallah par Genesio.
Rothen estime néanmoins que cette réaction positive ne doit pas effacer les problèmes observés quelques jours auparavant.
« Quand on me dit l’état d’esprit, ce groupe le mérite, excuse-moi mais il y a dix jours c’était exactement ça et il y avait des problèmes dans tous les cas, parce que s’il y a un problème de comportement, il y a forcément un problème d’état d’esprit, de compréhension de ce que veut mettre Bruno Genesio en place. »
Une analyse qui contraste avec celle de Christophe Dugarry, lequel a récemment salué la sérénité retrouvée de Genesio et de son groupe.
Pour Jérôme Rothen, la série actuelle constitue donc une réelle amélioration, mais pas encore une garantie de stabilité. L’OM devra confirmer après la trêve internationale pour démontrer que ses difficultés du début de saison appartiennent véritablement au passé.