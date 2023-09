OM: Système, joueurs… quels changements avec Abardonado ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa ce jeudi soir face à l’Ajax Amsterdam, l’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado devrait changer de système de jeu. Son équipe pourrait se présenter en 4-3-3 au lieu du fameux 4-4-2 cher à Marcelino.

Un changement de système qui aura finalement attendu le départ de Marcelino, lui qui insistait avec le 4-4-2 et demandait du temps pour que cela fonctionne ou pour envisager un remaniement tactique. Le club phocéen devrait se présenter en 4-3-3 ce qui permettrait à Azzedine Ounahi de retrouver une place dans le onze, lui qui n’a plus joué depuis plus d’un mois et le match face au Panathinaïkos.

Les joueurs réclament le changement

Le staff, très réduit depuis le départ du technicien espagnol, a dû préparer ce changement en urgence mais une mise en place et quelques exercices ont été faits hier pour prendre la température avec un milieu renforcé.

Certains joueurs réclamaient le changement, notamment avec la perspective des grands rendez-vous. Cela commence ce soir à Amsterdam avant les déplacements dimanche à Paris et le 30 septembre à Monaco. Les Phocéens recevront ensuite Brighton le 5 octobre au Vélodrome.

A noter que Gigot a participé à l’entraînement à priori normalement. Une présence de Kondogbia dans le onze titulaire n’était pas totalement exclue mercredi soir selon les informations d’RMC Sport.

Le onze probable de l’OM :

Lopez

Lodi Mbemba Gigot Clauss

Rongier Ounahi Veretout

Aubameyang Vitinha Ndiaye