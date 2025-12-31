OM / Tarragone : les dessous de cet accord

Après des négociations menées dans la plus grande discrétion, l’OM et le Nàstic ont officialisé une collaboration sportive qui s’inscrit dans la stratégie internationale du club.

Dans le plus grand secret, l’Olympique de Marseille a conclu une alliance avec le Nàstic de Tarragona, un club historique du football espagnol. Cette collaboration, révélée le 23 décembre dernier, a été préparée depuis des mois, mais personne n’avait encore eu vent des détails avant aujourd’hui.

L’accord, qui ne concerne aucune cession de capital ni absorption financière, repose avant tout sur un partenariat sportif et méthodologique. Le Nàstic rejoint ainsi le réseau international du club marseillais dans le cadre du programme Powered by Marseille, une structure qui vise à partager l’expertise du club phocéen à l’étranger.

Selon Lluís Fàbregas, président du Nàstic, cette alliance représente « un pas en avant très important » pour son club. Il explique que rejoindre un groupe centré autour d’une équipe de référence comme Marseille constitue « un avant et un après » dans l’histoire récente du Nàstic de Tarragona, qui évolue dans les divisions inférieures en Espagne et souhaite renforcer sa trajectoire sportive.

Une collaboration sportive sans transfert financier

L’une des grandes originalités de cet accord est précisément ce choix de ne pas intégrer d’opérations financières directes. Contrairement aux modèles où de grands clubs rachètent des parts ou absorbent des clubs plus modestes, cette alliance est purement sportive. Elle se concentre sur l’échange de méthodes, de pratiques et d’expériences entre les deux organisations.

Le premier contact entre les dirigeants du Nàstic et ceux de l’OM remonte à un amical disputé le 29 juillet au Nou Estadi Costa Daurada lors d’un match entre Valence et Marseille. C’est là que les bases d’une relation de confiance ont été posées, avant que les discussions ne se poursuivent jusqu’à aboutir à l’accord final.

Pour le Nàstic, intégrer ce réseau signifie bénéficier de l’expérience d’une institution bien établie en Europe, avec l’ambition de grandir et de revenir durablement dans le football professionnel. Du côté de Marseille, cette alliance confirme l’intérêt de développer une présence internationale basée sur le partage de savoir-faire, sans entrer dans des logiques de rachat ou de dépendance financière.