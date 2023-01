OM : Tavares prend cher !

« On a un peu souffert, mais cela ne change rien à mon analyse. On a fait un bon match. En début de match, on a bien fait les choses mais on a manqué un peu de vitesse. Il manquait un élément décisif, une passe ou autre chose. En seconde période, on a monté notre qualité de jeu. On a marqué pour obtenir cette victoire dans un Championnat où il n’est jamais facile de gagner. C’est une bonne victoire. La trêve nous a permis d’acquérir un peu de fraîcheur. À mon sens, on est toujours en bonne forme. Cela dépend aussi de la physionomie du match. Il y a une part de psychologie. Quand on était à 0-0, on a simplement tout donné pour forcer la décision. Nous avons fait un bon match. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (02/01/23)