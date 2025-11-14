OM : Terrible désillusion pour Aubameyang…

Le Gabon a vu son rêve mondialiste s’envoler jeudi soir à Rabat, où les Panthères ont été lourdement battues après prolongation par le Nigeria (1-4, a.p.) lors des barrages africains de la Coupe du monde 2026. Un revers aux conséquences directes pour l’OM, puisque son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang ne disputera pas la toute première Coupe du monde de l’histoire de son pays. Un événement attendu depuis des années au Gabon… et désormais manqué.

Sous une pluie abondante, la rencontre a longtemps semblé échapper à toute logique. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Gabonais ont pourtant résisté 90 minutes durant grâce à un immense Loyce Mbaba, auteur de plusieurs interventions décisives devant Victor Osimhen ou encore Bright Osayi-Samuel. À ce moment du match, le Nigeria totalisait déjà dix tirs contre seulement un pour son adversaire.

🇳🇬 – 🇬🇦 C’est terminé pour le Gabon, qui n’ira pas au Mondial !

Élimination du Gabon : un coup dur pour Aubameyang qui ne disputera pas la Coupe du monde 2026

Le tournant est intervenu à la 78e minute. Sur un ballon sans réel danger, Anthony Oyono a raté sa passe en retrait, directement interceptée par Akor Adams. L’ancien Montpelliérain a éliminé le gardien avant de pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score (1-0, 78e). Le Gabon a pourtant réussi à arracher une égalisation inespérée grâce à Mario Lemina, opportuniste dans la surface (1-1, 89e). Cette réaction a offert une prolongation… où tout s’est rapidement effondré.

Dès la 97e minute, Chidera Ejuke a redonné l’avantage aux Super Eagles d’une frappe croisée (2-1). Derrière, Osimhen, qui avait manqué un duel monumental dans les ultimes secondes du temps réglementaire, s’est offert un doublé en à peine huit minutes (102e, 110e), scellant définitivement la qualification du Nigeria.



Pour le Gabon, l’élimination confirme l’écart encore important avec les cadors du continent, malgré un potentiel certain. Pour l’OM, la conséquence est immédiate : Aubameyang ne participera pas à la prochaine Coupe du monde, une déception sportive mais aussi personnelle pour un joueur qui espérait inscrire son pays dans l’histoire.

Le Nigeria disputera la finale des barrages africains dans trois jours, face à la RD Congo qui a sortie le Cameroun grâce à un but de Mbemba, avec à la clé un billet pour le tournoi intercontinental. L’OM, lui, récupérera rapidement son attaquant… mais pas un international mondialiste.