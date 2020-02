OM – TFC (1-0) : Merci Dim ! Encore une victoire dans la douleur…

L’Olympique de Marseille s’impose 1-0 face au TFC, match comptant pour la 24e journée de Ligue 1. AVB peut dire merci à Dimitri Payet, encore une fois décisif…

OM 1 0 Toulouse Payet 51′ Le match

Les marseillais se sont fait peur d’entrée ! Mandanda a ainsi été sauvé par son poteau sur un ballon piqué de Leya Iseka, lancé dans le dos de la défense marseillaise sur le coup d’envoi (30′). Quelques minutes plus tard, le portier olympien a du sortir une parade du pied décisive sur une frappe de Quentin Boisgard (5′). L’OM a dès lors repris la possession du ballon, mais de manière trop stérile face à une défense regroupée. Faibles techniquement, fébriles défensivement, les hommes d’André villas sont passés totalement au travers de cette première période.

La frappe incroyable de Payet !

L’OM doit être plus performant en seconde période, Alavaro feinte la frappe du droit et enroule du gauche, ça ne passe pas loin (48′)… Caleta Car décale parfaitement Amavi qui n’assure pas son centre, mais sur le second ballon, Sarr glisse la balle à Payet qui envoie un missile dans la lucarne de Reynet… quel but ! 1-0 (52′).





Avec ce but, l’OM prend le contrôle du match et Toulouse souffre… Auteur d’un match médiocre et sans envie, Radonjic est remplacé par Khaoui (66′). Saïd déborde Sarr et envoie un bon centre, mais Caleta Car veille et dégage de la tête (69′). Attention à ne pas s’endormir du côté marseillais… Suite à une belle percussion de Sarr gratte un coup franc, Payet trouve Caleta Cr au second poteau, qui sur un malentendu aurait pu doubler le score. Sarr amène de la percussion mais souffre défensivement sur son côté. Attention !

Superbe dégagement de Mandanda qui trouve Payet auteur d’un contrôle impeccable, Khaoui frappe à ras de terre mais Reynet est vigilant (75′). Villas-Boas décide de muscler son milieu en sortant Lopez pour Strootman (77′). Comme souvent depuis le début de la saison, Mandanda sauve les siens d’une belle parade suite à un centre de la droite et une frappe à bout portant d’Iseka (80′). Payet a la balle de breack suite à un long ballon de Sanson, Payet ne trouve pas le cadre seul face à Reynet (84′). Villas-Boas sort Sanson pour Sakai (85′), objectif garder le score ! L’OM n’est pas totalement serein en fin de rencontre, Toulouse pousse… Finalement, l’OM fait l’essentiel en s’imposant 1-0 et en gardant 9 points sur le LOSC…

Le onze marseillais Mandanda Sarr – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Kamara Sanson (Sakai 82′) – Lopez (Strootman 77′) Radonjic (Khaoui 66′) – Germain – Payet