OM – TFC : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM reçoit le TFC, le match compte pour la 14e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 2e et le 10e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit confirmer sa belle victoire en Ligue des Champions face à Newcastle. Le retour de Nayef Aguerd est une bonne nouvelle, l’équipe a retrouvé une dynamique positive en revenant au systeme du 4-2-3-1.

OM – Toulouse FC : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – TFC aura lieu samedi 29 Novembre 2025 à 21h05.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

Comment voir OM – Toulouse en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur https://plus.ligue1.com !

