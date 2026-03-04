Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM – TFC : Les probables titulaires marseillais !
OM Actualités

OM – TFC : Les probables titulaires marseillais !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après la belle victoire arrachée dans les arrêts de jeu face à Lyon dimanche, l’OM doit lancer une série ! Marseille reçoit le TFC en quart de finale de Coupe de France ce mercredi soir. Quel onze pourrait aligner Habib Beye pour ce match ?

 

Le coach olympien doit faire sans son capitaine Hojbjerg, suspendu pour ce match. Gouiri et Timber sont forfaits, tout comme le jeune Mmadi

 

Quel milieu ? Quel axe central ?

 

Face à Lyon, Habib Beye avait aligné un 4-3-3, sans Hojbjerg il va devoir modifier son milieu surtout si Timber est forfait. Kondogbia a expliqué en conférence de presse qu’il pouvait enchainer deux matches. De lange va-t-il continuer de jouer cette compétition ? En attaque Paixao pourrait revenir dans le onze !

 

Le onze probable de l’OM

 

De Lange
Weah, Balerdi, Aguerd, Medina
Abdelli, Kondogbia (ou Nnadi), Vermeeren
Greenwood, Aubameyang, Paixao

 

