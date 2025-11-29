OM – TFC : Les Pronos de Nico !

L’OM s’est bien relancé avec deux victoires de rang face à Nice et Newcastle. Pour ce match en ouverture de la 14e journée, l’OM reçoit Toulouse ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 14e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 10e de Ligue 1, Toulouse. Le TFC devra faire sans Gboho (adducteurs), Sauer (cuisse) et Francis (fracture tibia-péroné) notamment !

De son côté, Roberto De Zerbi a annoncé que Aguerd va faire son retour alors que Mendina, Traoré, Gouiri et Murillo sont forfaits…

🗣️ Aguerd devrait revenir et c’est tout !#DeZerbi : “Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle. J’ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup.” #OM #OMTFC pic.twitter.com/gt7mq1JnPF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

4 absents côté OM !

Mon prono pour OM – TFC : But de Greenwood et l’OM gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 pour une cote de 6.30 !

Pour ce OM – TFC, je pars sur un but de Greenwood et un score de 2-1/3-1 ou 4-1 pour une cote de 6.30* chez notre partenaire Unibet.fr. L'OM doit continuer sa marche en avant en L1 après deux résultats positifs. A noter que la cote d'un but d'Aubameyang est de 2.32* !

