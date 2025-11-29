Info Chrono
OM Actualités

OM – TFC : Les Pronos de Nico !

L’OM s’est bien relancé avec deux victoires de rang face à Nice et Newcastle. Pour ce match en ouverture de la 14e journée, l’OM reçoit Toulouse ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

 

Pour cette 14e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 10e de Ligue 1, Toulouse. Le TFC devra faire sans Gboho (adducteurs), Sauer (cuisse) et Francis (fracture tibia-péroné) notamment !

 

De son côté, Roberto De Zerbi a annoncé que Aguerd va faire son retour alors que Mendina, Traoré, Gouiri et Murillo sont forfaits…

 

 

4 absents côté OM !

 

Mon prono pour OM – TFC : But de Greenwood et l’OM gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 pour une cote de 6.30 !

 

Pour ce OM – TFC, je pars sur un but de Greenwood et un score de 2-1/3-1 ou 4-1 pour une cote de 6.30* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit continuer sa marche en avant en L1 après deux résultats positifs, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Marseille – Toulouse du 29/11/2025 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’un but d’Aubameyang est de 2.32* !

 

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

 

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

 

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »

