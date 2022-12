OM – TFC : Premier casse tête pour Tudor (vers un onze inédit)

La Coupe du Monde au Qatar tire à sa fin, la reprise de la Ligue 1 sera le 29 décembre pour l’OM avec la réception du Toulouse FC ! Igor Tudor va devoir composer un onze inédit entre absents, blessé et départs !

Pour ce match de reprise au stade Vélodrome, Igor Tudor va devoir faire avec plusieurs absents. Déjà les deux internationaux et indéboulonnables titulaires de la première partie de saison Veretout et Guendouzi seront en vacances et donc indisponibles pour ce match. De plus, Amine Harit s’est fait opérer du genou et ne devrait pas rejouer cette saison, Gerson reste en instance de départ, Luis Suarez va être prêté à Alméria. Enfin, Léonardo Balerdi pourrait quitter Marseille. Tudor va donc débuter cette seconde partie de saison avec au moins 4 joueurs en moins, au pire 6. Le coach olympien aura donc au moins 3 habituels titulaires absents, quatre si Balerdi n’est pas là, mais dans ce cas Gigot (ou Kolasinac) sera aligné. Par contre au milieu, l’absence des internationaux français pourrait donner du temps de jeu à Pape Gueye qui sera disponible après son retour de sélection. Devant, Payet et Under pourraient débuter cette rencontre.

Le onze probable face au TFC

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi (ou Gigot/Kolasinac)

Clauss Rongier Gueye Tavares

Under Payet

Sanchez

Guendouzi et Veretout absents face à Toulouse

La Coupe du Monde n’est pas terminée ! Ce mardi, l’Argentine affrontera la Croatie pour la première demi-finale. Mercredi, ce sera au tour de l’Equipe de France de jouer face au Maroc qui s’est hissé dans le dernier carré. Cette rencontre va fortement impacter l’Olympique de Marseille ! En effet, comme le confirme le journal L’Equipe ce lundi soir, l’Olympique de Marseille sera privée de deux de ses joueurs titulaires au milieu de terrain : Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout. Les deux joueurs étant encore à la Coupe du Monde, ils devraient toujours être en vacance lors de la reprise.

« Tout comme le PSG, l’OM et l’OL devraient se présenter amoindris lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Marseillais devraient ainsi être privés de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, deux titulaires au milieu de terrain, pour la réception de Toulouse le 29 décembre. Dans le même temps, les Toulousains devraient eux faire sans Zakaria Aboukhlal, lui aussi titulaire depuis le début de la saison. » Source : L’Equipe (12/12/22)