OM – TFC : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après 4 défaites sur les 5 derniers matchs, les Olympiens doivent impérativement profiter des faux pas de Nice et de Monaco pour reprendre seuls la deuxième place. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match face au TFC comptant pour la 28e journée de Ligue 1, fait donc suite à la déroute totale de la semaine passée en terre champenoise (3 – 1). L’OM de De Zerbi va donc devoir faire preuve de caractère ce dimanche afin de calmer la tempête qui gronde sur la cité phocéenne.

OM – TFC : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club sera donné ce dimanche 6 avril à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

OM – TFC en streaming

Vous devait être abonné à DAZN pou voir ce match.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Au cours d’une conférence de presse très attendue après les rumeurs de tensions entre lui et ses joueurs, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier la situation en évoquant que ces derniers étaient toujours avec lui :

“Pablo (Longoria) m’a toujours soutenu, tout comme Medhi (Benatia). Les joueurs aussi : Rabiot, Greenwood, Hojbjerg, Bennacer. Et même les joueurs qui n’aiment pas beaucoup parler : Kondogbia, Harit… tous sont venus me parler et me dire qu’ils étaient avec moi. Qu’ils partageaient également mes idées. Lire que des joueurs sont contre moi… c’est faux !“