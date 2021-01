OM : « Thauvin, déjà la tête à Milan… »

L’OM continue de s’enfoncer dans la crise. Après avoir perdu face à Lens et Nîmes, les Marseillais se sont inclinés face à Monaco ce samedi. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta-Car…

Nouvelle prestation très décevante des joueurs de l’Olympique de Marseille face à Monaco ce samedi soir en Ligue 1. Un match que les joueurs d’AVB auraient pu remporter, surtout après une première mi-temps bien meilleure que les dernières prestations.

Florian Thauvin était aligné sur le côté droit de l’attaque. Il n’a pas assez combiné avec Pol Lirola, s’est montré individualiste en première période en forçant ses déplacements pour enroulé du gauche… Pas un match qui restera dans les mémoires des supporters de l’OM.

A lire : AS Monaco – OM // Les Notes de FCM : Thauvin, Cuisance, Balerdi dépassés, NR7 sauve l’honneur… Les Marseillais ont sombré !

Déjà la tête à Milan…

Et clairement, ça s’est vu sur ce match. Thauvin a été transparent. Tellement transparent qu’il semblait attristé par la défaite 3-0 des Rossoneri face à l’Atalanta. Pour une fois, le jeu offensif a un peu plus penché à gauche, vers Radonjic. Après le but du Serbe, il a l’occasion d’enclencher une contre-attaque et de servir Benedetto qui partait dans la profondeur. Il a préféré tenter sa chance de loin, voyant que Lecomte était quelque peu avancé mais la frappe était trop peu précise. (Remplacé par Germain à la 66′. L’ancien Monégasque s’est même retrouvé latéral droit à un moment. Il a joué partout, sauf au poste d’attaquant.)