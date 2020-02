OM : Thauvin, un autre probléme que la cheville ? Son agent réagit !

Et si Florian Thauvin ne retrouvait pas les terrains cette saison ? Cette hypothèse pessimiste commence à faire surface. Le retour différé de l’ailier marseillais pose question et Canal+ affirme que ce dernier souffre d’un autre problème. Une information démentie par son agent !

André Villas-Boas a annoncé il y a quelques jours que le chirurgien anglais du champion du monde 2018 avait décidé de ne pas accélérer son retour à la compétition. Initialement prévue mi-février, son retour est pour le moment annoncé début mars.

« Le chirurgien a une opinion contraire à la notre, il veut être plus patient. Ça serait un retour plutôt début mars, ça dépendra aussi de Thauvin. ça serait un retour plutôt début mars, ça dépendra aussi de Thauvin. C’est au kiné de Thauvin de faire avancer les choses, ce n’est pas une bonne chose pour le joueur de ne pas jouer. Il y a un retard de 20 jours pour Thauvin ! » André Villas-Boas – source : conférence de presse

Selon Canal+, au delà du probléme de l’opération de la cheville et des sensations du joueurs, Florian Thauvin souffrirait aussi d’une arthrose du talon. Une information clairement démentie par l’agent du joueur, Jean-Pierre Bernès, lundi soir dans le Late Football Club.

On va revoir Florian Thauvin cette saison, oui — Bernès

« Celui qui a donné l’information n’a jamais fait d’études de médecine. Il n’est pas blessé au talon. Concernant Thauvin, cela n’a rien à voir avec le talon… Sa cheville est parfaitement rétablie. Le joueur peut reprendre ses activités à l’extérieur. Désormais, c’est un problème physique. On va revoir Florian Thauvin cette saison, oui. Quand on a été arrêté trois ou quatre mois, ou plus, il faut un certain laps de temps pour se préparer. Thauvin est en pleine forme. Les médecins ont convenu qu’il faut maintenant que le joueur se prépare physiquement pour rejouer ». Jean-Pierre Bernès – source : Canal+

#LateFC 🗨️ « Florian Thauvin n’a aucun problème au talon » Jean-Pierre Bernès, conseiller du joueur de l’OM, contredit la blessure supposée de l’ailier marseillais pic.twitter.com/hhtgRmFYmt — Late Football Club (@LateFootClub) February 3, 2020