Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face à Strasbourg sur le score de 2-0. Bamba Dieng a marqué un but splendide qui a fait le tour du monde… Pour Thierry Henry, c’est le côté instinctif de ce but qui le rend encore plus beau.

Bamba Dieng a été salué par un bon nombre de joueurs depuis qu’il a débuté son aventure avec l’Olympique de Marseille. Le Sénégalais possède de nombreuses qualités qu’il faut saluer et qui ont fait mouche ce dimanche à La Meinau.

Bamba Dieng est un joueur d’instinct — Henry

En effet, face à Strasbourg l’attaquant passé par l’Académie Diambars s’est illustré par une magnifique reprise de volée acrobatique après un bon centre de Luis Henrique. La pureté de son geste et l’instinct font que cette frappe est totalement réussie.

Pour Thierry Henry, c’est exactement ce qu’il faut à Dieng pour qu’il soit inarrêtable : des actions instinctives où il ne réfléchit pas trop à comment frapper le ballon ou à quel endroit le placer. Dieng est un joueur d’instinct.

A LIRE AUSSI : OM – Sampaoli : « Un super match dans un endroit pas évident »

« Bamba Dieng est un joueur d’instinct. Le plus difficile pour un attaquant, c’est quand tu as le temps. Et il faut penser de quelle manière tu veux finir. J’ai l’impression que quand c’est d’instinct, il est inarrêtable. Et quel but… » Thierry Henry – Source : Prime Vidéo (13/12/21)

Thierry Henry sur Dieng : « Quand c’est d’instinct il est inarrêtable! » pic.twitter.com/Bx7fZz02I8 — Youssiño 🎥  (@Youssino_) December 12, 2021

Dieng a les qualités pour jouer dans l’axe mais aussi sur un côté– Niang

Souvent comparé à Mamadou Niang, Bamba Dieng monte en puissance. L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille était notre invité il y a environ un mois et s’est exprimé au sujet du jeune attaquant. Pour lui, il peut jouer partout sur le front de l’attaque.

« Les joueurs doivent comprendre que le coach met un sytème en place, mais qu’avec l’animation du jeu tu peux te retrouver écarter sur le côté mais aussi de rentrer dans l’axe. Ça peut même perturber les défenseurs, si tu restes coller à la ligne c’est plus facile pour le défenseur adverse parce qu’il a juste a te cadrer et tu crées pas d’effet de surprise. Mais quand t’as le ballon, que tu rentres à l’intérieur, que tu fais des appels de tous les côtés, le défenseur ne sais plus comment défendre par la suite. Bamba a les qualités de jouer dans l’axe à la place de Milik mais aussi sur les côtés, parce qu’il va très vite. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)