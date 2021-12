OM – Sampaoli : « Un super match dans un endroit pas évident »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au RC Strasbourg (0-2) à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 . Une victoire importante pour l’OM qui reprend la deuxième place de Ligue 1 grâce notamment un but somptueux de Bamba Dieng. L’entraineur argentin Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la prestation de son équipe au micro de Canal + juste après la rencontre.

La réaction à chaud du coach argentin de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli au micro de Canal + juste après la victoire de l’OM contre Strasbourg ce dimanche (0-2)/

A lire aussi : Strasbourg – OM (0-2) : Les olympiens s’offrent une victoire très importante (avec un bijou de Dieng)

« C’est une victoire difficile car il y avait beaucoup de fatigue dû aux autres matchs. Il a fallu gagner tactiquement face à cette pression que nous mettait Strasbourg. Donc on a fait un super match dans un endroit pas évident. Dieng a eu plusieurs occasions mais là c’était vraiment un but incroyable. (…) Le vrai style de l’OM, un jeu finalement plus sobre et efficace ? Non, chaque match est différent. Aujourd’hui ça a été un match très difficile , il y a des moments où l’on a été dominé et on a été obligé de jouer un peu plus derrière mais concernant le jeu je resterait plutôt sur la première mi-temps du dernier match que sur celui ci ma Chaque match est différent Jorge Sampaoli Source Canal + Sport