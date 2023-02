OM : Thierry Henry pointe du doigt un des responsables de la défaite !

Battu 1-3 à domicile contre l’OGC Nice, l’OM a été fébrile défensivement. A la fin de la rencontre Thierry Henry a désigné Léonardo Balerdi comme l’un des responsables de cette défaite. Le défenseur ayant été laxiste sur le troisième but niçois.

L’OM s’est incliné 1-3 face à Nice à l’occasion de l’affiche de la 22e journée de Ligue 1. Thierry Henry était à Marseille avec Prime pour débriefer ce match. L’ancien international français a pointé du doigt la prestation ratée de Léo Balerdi.

Si tu te positionnes comme ça, pour moi, c’est inadmissible

»Sur le moment où je vois que Brahimi enroule sa frappe je me demande à quel moment il enroule puisque la balle n’a jamais contourné le défenseur. Mais si tu te positionnes comme ça, pour moi, c’est inadmissible. Tu défends la balle et ton but. En fait il n’y a personne, c’est un un contre un. Attention, ce n’est pas une attaque, c’est un fait. Mets toi droit, force le à te passer, à tirer entre les jambes comme le fait Mbappé ou amène le sur son pied droit. » Thierry Henri – Source : Prime Vidéo (5/02/2023)

🇩🇿 Billal Brahimi vous souhaite une bonne nuit ☄ 😘#OMOGCN (1-3) pic.twitter.com/EX18LpSOin — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 5, 2023

Balerdi est aussi en partie responsable sur les deux autres buts niçois. Il se détourne du tir de Laborde, sur le premier but. Et il lâche le marquage sur Laborde sur le deuxième but.

Même ça il ne l’a plus – Riolo

« Franchement Payet c’est un vrai souci. A la limite tu te dis il ne peut plus pressé, il n’a plus l’intensité dans le jeu, et ce soit il n’a même plus la qualité de passes , il rate quasiment tout. Même ça il ne l’a plus. On peut tourner en rond, parler de tactique mais il y a à un moment donné ce que font les hommes sur le terrain » Daniel Riolo – Source RMC Sport (05/02/2023)