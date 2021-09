OM : Thierry Henry s’enflamme sur Sampaoli !

Victorieux 0-2 sur la pelouse de Monaco grâce à un doublé de Cheikh Bamba Dieng samedi soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une performance de haut niveau. Après la rencontre, Thierry Henry a révélé qu’il prenait beaucoup de plaisir à voir jouer l’équipe de Jorge Sampaoli cette saison.

C’était dans ce style de rencontres que l’on attendait l’OM. Jorge Sampaoli et ses joueurs ont répondu présent. Victorieux 0-2 face à l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Louis-II grâce à un doublé de Cheikh Bamba Dieng, l’OM a maîtrisé son sujet de la première à la dernière minute. Malgré l’absence de Dimitri Payet, tous les joueurs olympiens ont rempli leur mission en ramenant les 3 points à Marseille à l’issue de la rencontre.

Considéré comme le match le plus abouti depuis le début de la saison, les supporters de l’OM ont pris beaucoup de plaisir et ce ne sont pas les seuls. En effet, sur Amazon Prime Video, Thierry Henry s’est lui aussi exprimé sur le jeu proposé par l’OM depuis le début de la saison. L’ancien attaquant d’Arsenal a révélé qu’il prenait beaucoup de plaisir à voir jouer cette équipe olympienne sur le terrain.

J’espère qu’ils vont tenir parce qu’hier j’ai vraiment pris du plaisir – Thierry Henry

« Je tire un grand coup de chapeau à Jorge Sampaoli parce que peu importe qui joue, les joueurs savent ce qu’ils ont à faire. Le petit Dieng a pu s’exprimer, Harit a pu s’exprimer. Des fois on attendait la qualité du nom. Là, il n’y a pas de nom, ils savent ce qu’ils ont à faire, peu importe qui joue. J’espère qu’ils vont tenir parce qu’hier, franchement je me répète mais j’ai vraiment pris du plaisir. C’est contagieux et j’en parlais. Tu dois choisir ton poison quand t’es l’équipe adverse. Ça décroche dans ton dos, le faux 9, si tu décroches trop vite ça part en profondeur. On a pu le voir à maintes reprises hier soir (samedi), Matsima s’est fait prendre, Disasi s’est fait prendre. Il était attiré là, ça part dans son dos. Tu vas pas là-bas, ça vient court. Choose your poison. » Thierry Henry – Source : Amazon Prime Video (12/09/2021)