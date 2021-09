OM – Sampaoli : « Je savais que Dieng allait faire beaucoup de dégâts »

Je n’ai pas été surpris, non, sinon je ne l’aurais pas mis. Je l’ai mis parce que je pensais qu’il pourrait faire mal à l’adversaire. Je savais qu’il allait faire beaucoup de dégâts dans la position qu’il a occupée, notamment pour partir dans le dos de la défense de Monaco. Il a beaucoup d’explosivité et une belle qualité de tir. C’est un joueur avec un potentiel très grand qu’a le club. (…) C’est ce qu’on espère. La Ligue 1 est un Championnat très physique dans laquelle le ballon va très vite. Collectivement, ce qu’on demande aux joueurs, c’est de jouer le plus possible dans le camp adverse et d’y faire le plus de passes possible. Ce qui est le plus difficile dans le foot : trouver des espaces dans le camp adverse, et on y arrive. On sait qu’on a un effectif un peu réduit, et qu’il y a un match de Ligue Europa qui vient vite, jeudi (à Moscou face au Lokomotiv), avant un match contre Rennes, dimanche. On va devoir doser le temps de jeu de certains joueurs. » » Jorge Sampaoli – Source conférence de presse (11/09/2021)