OM : Thomasson revient sur le chambrage lensois au Vélodrome !

Le 8 mars dernier, après leur victoire arrachée dans les dernières secondes face à l’OM (1-0), les Lensois ne s’étaient pas privés pour chambrer les Olympiens en musique. Un geste qui avait alors particulièrement agacé Roberto De Zerbi. Invité de l’émission « Stephen Brunch » sur RMC ce dimanche, Adrien Thomasson est revenu sur l’origine de cette provocation.

Un chambrage assumé et soigneusement orchestré. Après leur victoire face à l’OM, les Lensois, avaient, par l’intermédiaire du jeune milieu de terrain Tom Pouilly, provoqué la colère du technicien lombard en diffusant Les Corons dans les couloirs du Vélodrome via une enceinte audio. Roberto De Zerbi avait même voulu régler la situation lui-même avant que le service communication de l’OM ne s’en charge afin d’éviter tout débordement. Adrien Thomasson a révélé ce dimanche les dessous de cette provocation, initiée en réponse aux chambrages marseillais du match aller.

Une réponse à Maupay…

Lors de son passage dans l’émission Stephen Brunch sur RMC, le milieu de terrain lensois n’a donc pas cherché à cacher l’origine de ce chambrage :

« Moi, je n’étais pas là, j’étais suspendu pour ce match. Mais ce qui est vrai et ce que je dois vous avouer, c’est qu’on avait été bien piqués au match aller quand Neal Maupay avait mis Les Corons dans sa story Instagram (…) On s’était dit qu’on lui préparerait quelque chose au match retour si on avait la chance de gagner. »

