OM : Timothy Weah déjà sous pression, son début de saison inquiète

Capitaine de l’OM depuis cet été, Timothy Weah traverse une période délicate. Fautif sur l’unique but encaissé à Rennes vendredi soir (1-0), l’Américain a lui-même reconnu manquer de confiance. Ce samedi 12 septembre, L’Équipe revient sur un début de saison difficile, dans la continuité d’une Coupe du monde déjà frustrante avec les États-Unis.

Weah assume, mais le doute s’installe

Après la défaite au Roazhon Park, Timothy Weah n’a pas cherché d’excuse. Le capitaine marseillais a assumé sa responsabilité sur l’action du but d’Adrien Thomasson et reconnu ne pas avoir évolué à son meilleur niveau. FCM relayait dès vendredi soir ses déclarations fortes après Rennes.

Dans une analyse publiée ce samedi, L’Équipe souligne que les difficultés du joueur ne datent pas seulement de ce match. Le quotidien décrit un début de saison compliqué, dans la continuité d’un Mondial 2026 frustrant avec la sélection américaine.

Un brassard qui augmente encore la pression

La situation est d’autant plus exposée que Weah porte désormais le brassard. Cette décision avait été prise après le retrait du capitanat à Pierre-Emile Höjbjerg, dans un contexte de tensions autour de son avenir. Bruno Genesio avait ensuite choisi de conforter l’Américain dans ce rôle début septembre.

Sur le terrain, l’ancien joueur de la Juventus doit désormais retrouver davantage de sérénité et de régularité. Dans un OM qui reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, ses performances seront forcément scrutées. La prochaine rencontre européenne face au Besiktas offrira déjà une occasion de réagir.

Le dernier débrief FCM après Rennes – OM

Source principale : L’Équipe, 12 septembre 2026. Les éléments concernant le capitanat ont également été recoupés avec les précédentes informations du quotidien sur le choix de Bruno Genesio.