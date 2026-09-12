OM : Timothy Weah assume après Rennes, « je prends la défaite pour moi »

L’Olympique de Marseille a concédé vendredi soir à Rennes une troisième défaite consécutive en Ligue 1 (1-0). Au coup de sifflet final, Timothy Weah n’a pas cherché d’excuse. Capitaine de l’OM au Roazhon Park, l’Américain a assumé sa part de responsabilité dans le but rennais et dans ce nouveau revers marseillais.

Weah : « Je prends la défaite pour moi »

Interrogé par Ligue 1+ après la rencontre, Timothy Weah a reconnu ne pas avoir livré sa meilleure prestation. Le joueur de 26 ans s’est notamment montré très critique envers lui-même sur l’action du but d’Adrien Thomasson, inscrit à la 52e minute après un mouvement initié sur le côté de l’Américain.

« Je prends la défaite pour moi. C’est moi le leader de l’équipe. »

Weah a également reconnu manquer actuellement de confiance et devoir faire mieux. Un discours fort de la part du capitaine marseillais, alors que l’OM traverse déjà une période délicate avec seulement trois points pris après quatre journées de Ligue 1.

L’OM déjà sous pression avant l’Europe

Après les défaites contre Monaco, le Paris FC puis Rennes, Marseille se retrouve dans une dynamique très négative. La rechute face au Paris FC avait déjà mis en lumière plusieurs fragilités collectives. À Rennes, l’OM a encore manqué d’efficacité malgré une première période plus consistante.

Timothy Weah a toutefois insisté sur la nécessité de rester soudés et de continuer à travailler ensemble. Le prochain rendez-vous arrive très vite avec la réception du Besiktas jeudi en Ligue Europa. Une rencontre qui pourrait déjà peser lourd dans la confiance d’un groupe en quête de réaction.

Avant le match, FCM avait consacré son avant-match Rennes – OM aux enjeux de cette quatrième journée.

Source principale : L’Équipe, déclaration de Timothy Weah au micro de Ligue 1+ après Rennes – OM.