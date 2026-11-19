Après un début de saison compliqué, Timothy Weah va-t-il retrouver de l’élan sous le maillot de l’OM ? Le capitaine olympien a profité d’une longue coupure pour récupérer physiquement et mentalement, avant d’enchaîner les prestations convaincantes.

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Comme le raconte La Provence, l’international américain a traversé une période particulièrement éprouvante depuis son arrivée à Marseille. Après une saison 2025-2026 appréciée mais difficile, un Mondial décevant avec les États-Unis et une reprise tardive, Weah↗ avait également dû assumer un brassard qui devait initialement revenir à Pierre-Emile Hojbjerg. Son début de saison a été marqué par les responsabilités, les critiques et une forte sollicitation physique.

Une année 2026 qui a laissé des traces

Le joueur de 26 ans a été utilisé à de nombreuses reprises par l’OM, derrière Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg au classement du temps de jeu évoqué par le quotidien. Il a aussi vécu une période délicate avec la sélection américaine, après avoir pris position publiquement sur le prix des places du Mondial et être apparu aux côtés du maire de New York, Zohran Mamdani.

Régulièrement titulaire avec les États-Unis avant la compétition, Weah↗ n’a disputé que deux rencontres pendant la phase de poules. Après l’élimination face à la Belgique, il n’a pas bénéficié d’un repos suffisant pour se régénérer et a repris fin juillet sans véritable préparation physique. À Marseille, le mercato, les approches de Villarreal et Sunderland ainsi que sa promotion au capitanat ont ajouté de la pression à cette période déjà chargée.

La trêve qui relance Timothy Weah

Non retenu par les États-Unis en novembre, Timothy↗ Weah est resté à la disposition de l’OM. Il a ainsi pu travailler pendant trois semaines à La Commanderie, soigner ses douleurs et rattraper son retard dans le travail foncier avec un programme personnalisé élaboré par le staff de Bruno Genesio. Les effets se sont rapidement fait sentir. Après un doublé de passes décisives à Angers, l’Américain a marqué les esprits avec un slalom conclu par un but face au Havre, puis a participé à une cinquième victoire consécutive de l’OM en Ligue 1 à Lens.

« Marseille, c’est comme ça… C’est ma maison. »

Replacé latéral droit cette saison, Weah reste apprécié pour sa polyvalence et son état d’esprit. La blessure d’Emerson Palmieri, opéré du genou, pourrait aussi conduire Bruno Genesio à l’utiliser à gauche, où son expérience est supérieure à celle d’Ulisses Garcia ou du jeune Alexi Koum.