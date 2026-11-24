À l’occasion du lancement du programme Espoirs Olympiens, Titou Hasni a exposé les grandes lignes de la politique de formation de l’OM. Le directeur du centre marseillais insiste sur un recrutement plus ciblé, un accompagnement éducatif renforcé et une intégration progressive chez les professionnels.

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En partenariat avec 30 clubs amateurs de la région, ce programme s’inscrit dans la continuité de NextGen, lancé en 2017. Selon RMC Sport et l’AFP, Titou Hasni y a détaillé une méthode qui ne se limite pas à la détection des jeunes joueurs : l’OM veut aussi accompagner les éducateurs, préparer les futures passerelles avec l’équipe première et adapter ses infrastructures aux exigences du haut niveau.

Un recrutement plus ciblé dans les clubs amateurs

L’OM ne souhaite pas récupérer systématiquement tous les meilleurs éléments des clubs de la région. Titou Hasni veut identifier les profils présentant les aptitudes nécessaires pour évoluer au plus haut niveau et installer une relation de confiance avec les structures partenaires.

« Il ne s’agit pas de recruter tous les bons joueurs d’un club, mais LE bon joueur. »

Le directeur du centre↗ envisage même que les clubs amateurs sollicitent directement l’OM lorsqu’ils estiment qu’un jeune possède le potentiel pour franchir un cap. Le dispositif doit également comprendre des dotations en matériel, un accompagnement médical et nutritionnel, une éducation à la citoyenneté ainsi que des bonus financiers liés à la progression des joueurs recrutés.

Les confrontations internationales comme accélérateur

Selon Hasni, 40 % des joueurs du centre↗ de formation sont internationaux. La participation à la Youth League la saison passée et l’organisation de rencontres européennes cette saison doivent permettre aux jeunes Olympiens de découvrir des problématiques de jeu différentes de celles rencontrées dans les championnats nationaux.

« Ce sont des accélérateurs de formation. »

L’OM travaille aussi sur un « plan de succession » destiné à anticiper les besoins de l’équipe professionnelle. Sur les deux dernières saisons, une dizaine de jeunes ont participé à des rencontres avec l’équipe première ; face au Mans, six joueurs issus du centre étaient à l’échauffement.

Construire une carrière plutôt que rechercher la précocité

Titou Hasni veut lutter contre la starification précoce des adolescents et replacer l’humilité, le travail et la simplicité au centre de leur éducation. Il estime également qu’un joueur lancé à 17 ans n’est pas forcément une réussite supérieure à un élément qui s’impose durablement chez les professionnels à 20 ans.

« Notre objectif, ce n’est pas que le jeune arrive, c’est que le jeune soit performant quand il arrive. »

Chaque joueur bénéficie ainsi d’un parcours individualisé, avec des étapes adaptées à sa progression. La priorité affichée est de professionnaliser les jeunes à Marseille, même si certains peuvent ensuite poursuivre leur carrière dans d’autres clubs.

Une passerelle suivie chaque semaine avec Bruno Genesio

Les échanges entre le centre de formation↗ et l’équipe professionnelle ont lieu chaque semaine avec Bruno Genesio, ainsi qu’avec ses adjoints Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos. Les techniciens ne partagent pas toujours la même appréciation du niveau ou de la maturité d’un jeune, mais Hasni considère ces divergences utiles pour déterminer le bon moment de l’intégration.

Plus de terrains et un stade pour les jeunes

Le directeur du centre apprécie la sérénité actuelle de la Commanderie, mais il considère le nombre de terrains comme un enjeu majeur pour la suite du projet. Il souhaite également la création d’un petit stade de compétition destiné aux équipes de jeunes, avec une pelouse en gazon.