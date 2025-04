Comme chaque soir, voici les 3 infos OM du jour ! L’annonce du directeur du centre, accord pour Luis Henrique, les détails de la mise au vert…Les 3 infos OM de ce mardi !

Formation OM : “Il y a beaucoup de phénomènes ici”

Depuis décembre 2024, Titou Hasni a pris les commandes du centre de formation de l’Olympique de Marseille, succédant à Marco Otero. Ancien formateur de l’OGC Nice, Hasni s’inscrit dans une dynamique de continuité et d’ancrage local au sein d’un club où la formation tient une place de plus en plus stratégique.

Interrogé par La Provence, Hasni a partagé sa vision du métier avec franchise : « Mon objectif, le matin, c’est de me lever avec la patate, prendre du plaisir. » Une approche énergique et simple qui reflète l’état d’esprit qu’il souhaite transmettre à ses jeunes joueurs.

Conscient de son rôle, il refuse pourtant de se placer comme acteur central de leur réussite : « Le prochain Samir Nasri ? Il émergera grâce à lui-même et à son entourage, pas grâce à moi. » Une déclaration qui met en lumière l’importance que le directeur accorde à l’environnement familial et social des jeunes footballeurs, autant qu’à leur talent individuel.

Une passerelle directe avec les pros

Discret et réservé, préférant l’ombre à la lumière, “Titou” Hasni s’est néanmoins livré sur son parcours personnel

Installé dans un territoire à fort potentiel, Hasni affirme que Marseille regorge de jeunes joueurs prometteurs : « Il y a beaucoup de phénomènes ici, ils ressemblent à leur ville. » Un profil typé, à l’image de la culture locale, qui nourrit l’identité du club.

Ces jeunes talents ont aujourd’hui des opportunités concrètes de s’exprimer avec l’équipe première. Titou Hasni insiste sur la fluidité entre la formation et le groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi : « Les passerelles sont excellentes. » Il se montre d’ailleurs reconnaissant envers l’entraîneur italien : « J’ai passé plusieurs heures avec lui à parler de foot, des jeunes, de ses attentes. C’est rare pour un formateur d’avoir cet accès. »

Un premier exemple : Robinio Vaz

La collaboration entre la formation et les professionnels commence à porter ses fruits. Robinio Vaz, arrivé de Sochaux à l’été 2024, a récemment été lancé avec les pros. À 18 ans, il s’est illustré en Ligue 1 en délivrant une passe décisive en seulement 74 minutes de jeu.

La trajectoire de ce jeune joueur symbolise l’ambition affichée par le club de faire émerger des profils issus de sa formation. Titou Hasni entend bien poursuivre ce travail, dans l’ombre, mais avec une réelle conviction sur le potentiel de la jeunesse marseillaise.

OM : Ce qu’il faut savoir sur la mise au vert organisée par De Zerbi !

À quatre journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille a décidé de modifier son programme de préparation. Sous l’impulsion de son entraîneur Roberto De Zerbi, le club phocéen quitte son centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus à partir de ce mardi pour effectuer une mise au vert prolongée en Italie.

Cette décision a été prise en accord avec la direction du club. Le but est clair : optimiser la concentration et la cohésion du groupe avant les matchs décisifs de cette fin de saison. L’OM affrontera successivement Brest, Lille, Le Havre et Rennes, avec pour objectif d’accrocher une place qualificative en Ligue des champions.

Une délocalisation stratégique (au moins 2 semaines) avant la dernière ligne droite

Le séjour va se faire dans la région de Rome, où Roberto De Zerbi conserve des attaches fortes. Les joueurs resteront en Italie au moins deux semaines. Des allers-retours en France seront organisés pour les rencontres officielles. Un point sera fait après le déplacement à Lille pour décider de la suite.

De Zerbi : “Il n’y a pas de punition, juste une manière de se retrouver”

Cette mise au vert est avant tout pensée comme un temps de recentrage collectif. En conférence de presse, l’entraîneur italien a clarifié ses intentions : “Avec le club, on a décidé de tout faire pour atteindre notre objectif. Il n’y a pas de punition, c’est juste une manière de se retrouver. À quatre matchs de la fin, la seule chose qu’on peut vraiment améliorer, c’est la plus importante : l’état d’esprit.”

“Et avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, on a décidé de passer quelques semaines ensemble. Le club a tout organisé et nous a offert cette possibilité. Les joueurs ont accepté. Bien sûr, beaucoup ont une famille, mais j’ai demandé qu’on consacre un mois de notre vie à ça. Ce n’est pas obligation, ce n’est pas quelque chose d’imposé par l’entraîneur italien.”

Un « ritiro » à l’italienne pour préparer Brest

Selon l’Equipe, cette mise au vert s’inscrit dans une logique de rupture avec la routine habituelle. Après deux jours de repos accordés à la suite de la large victoire contre Montpellier (5-1) samedi, les joueurs ont retrouvé la Commanderie ce mardi matin pour une séance classique. Mais au lieu de rentrer chez eux, ils s’envolent dans l’après-midi pour Rome, où ils passeront la semaine dans un hôtel situé au nord de la capitale italienne. L’entraînement se poursuivra dans des installations situées à une trentaine de minutes du centre-ville. Cette délocalisation est une adaptation du « ritiro », une tradition bien connue en Italie, que Roberto De Zerbi a voulu importer à Marseille.

Un coût d’1M€ ?

Après un stage de cohésion réussi à Mallemort en novembre, cette nouvelle initiative vise un objectif clair : “se mettre dans les meilleures conditions pour atteindre l’objectif”, explique-t-on en interne. Aucun entraînement commando n’est prévu, mais une organisation millimétrée : une délégation d’une cinquantaine de personnes a été mobilisée, incluant les cadres dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia, ainsi que tout le staff médical. Même les blessés font partie du voyage, notamment Leonardo Balerdi, le capitaine, en phase de reprise après une blessure au genou. Il pourrait faire son retour dès dimanche contre Brest, une rencontre décisive pour la course à la Ligue des champions. Le retour à Marseille est prévu samedi après un dernier entraînement, avant de reprendre le chemin de Rome si la dynamique est jugée positive. Cette opération pourrait coûter jusqu’à un million d’euros, mais le club estime que l’enjeu européen en justifie le prix.

Cette initiative vise à offrir aux joueurs un environnement plus serein, loin de la pression quotidienne de la Commanderie, jugée parfois pesante. En misant sur la cohésion et la solidarité, De Zerbi espère fédérer son groupe autour de l’objectif européen.

Mercato OM : Accord pour Luis Henrique !

MERCATO OM – Le milieu offensif brésilien, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, serait en discussions avancées avec le club italien

Alors que la fin de saison approche en Ligue 1 et que l’Olympique de Marseille lutte pour conserver sa place sur le podium, le mercato estival commence déjà à agiter les coulisses du club. Selon les informations du media Foot Mercato, Luis Henrique, l’un des éléments offensifs clés de l’effectif phocéen cette saison, aurait trouvé un accord verbal avec l’Inter Milan.

L’Inter Milan en pole position

Auteur de 9 buts et 7 passes décisives cette saison, le joueur brésilien de 23 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs européens. L’Inter Milan, demi-finaliste de la Ligue des champions, aurait fait du Marseillais une priorité en vue du prochain mercato. Le club lombard souhaiterait même finaliser son transfert dès le mois de juin, avec en ligne de mire une participation à la prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA.

Un transfert encore à négocier avec l’OM

Formé à Botafogo, Luis Henrique est lié à l’OM jusqu’en juin 2028. Si un accord avec le joueur semble désormais en place, les deux clubs doivent encore s’entendre sur les modalités d’un éventuel transfert. Les discussions devraient s’intensifier dans les prochaines semaines, alors que le club marseillais reste concentré sur ses objectifs sportifs de fin de saison.

